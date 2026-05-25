Khai mở ký ức Lưu Trọng Lư qua triển lãm 'Vườn nhân'

Gia đình nhà thơ Lưu Trọng Lư phối hợp cùng Quang San Art Museum tổ chức triển lãm nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của thi sĩ (19/6/1911 – 19/6/2026).

“Vườn nhân” không tái dựng một “tượng đài” văn học, mà khơi mở những lớp ký ức đời thường phía sau một tên tuổi quen thuộc. Ở đó, người xem có thể bắt gặp những bản thảo viết tay, những lá thư cũ, những hình ảnh gia đình dù nhỏ bé nhưng góp phần làm nên một chân dung sống động. Trong không gian này, thơ ca dường như trở lại với điểm khởi đầu đời sống.

Không gian triển lãm “Vườn nhân” tại Quang San Art Museum.

Ý niệm “tình yêu như một hành vi sáng tạo” được chọn làm trục xuyên suốt triển lãm. Từ góc nhìn này, hành trình sáng tác của Lưu Trọng Lư không tách rời khỏi những trải nghiệm cá nhân. Tình thân, ký ức, những mất mát và gặp gỡ, tất cả trở thành chất liệu cho thi ca.

Đằng sau triển lãm là câu chuyện về một gia đình trí thức nhiều thế hệ vẫn kiên trì gìn giữ di sản. Không chỉ lưu trữ tư liệu, các thành viên trong gia đình còn chủ động tham gia vào việc kể lại, diễn giải và kết nối ký ức với công chúng hôm nay.

Buổi tọa đàm “Vườn nhân”, diễn ra sáng 23/5 thu hút hơn 200 khách tham dự, là một phần quan trọng của hành trình ấy. Tại đây, những người con của nhà thơ cùng ngồi lại để chia sẻ về ký ức và cách họ tiếp cận di sản của cha mình.

Buổi toạ đàm “Vườn nhân” với sự tham gia của gia đình cố thi sĩ Lưu Trọng Lư.

Nhà báo, nhà văn Lưu Trọng Văn mang đến góc nhìn của người gìn giữ không gian ký ức, đạo diễn Lưu Trọng Ninh tiếp cận di sản từ điện ảnh, nhà báo Lưu Trọng Bình kể lại những chi tiết đời thường trong gia đình.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lý Đợi góp thêm một cách nhìn học thuật, đặt Lưu Trọng Lư trong dòng chảy văn học nghệ thuật Việt Nam. Tọa đàm giống một cuộc trò chuyện, nơi ký ức cá nhân được chia sẻ và cộng hưởng với ký ức chung của công chúng.

Trong toàn bộ chuỗi hoạt động, gia đình không chỉ đóng vai trò “người thừa kế”, mà trở thành chủ thể sáng tạo. Việc tổ chức triển lãm và tọa đàm là một lựa chọn có ý thức nhằm gìn giữ và tiếp nối các giá trị thơ ca, văn hóa trong bối cảnh hiện đại.

Ở góc nhìn rộng hơn, “Vườn nhân” gợi ra câu hỏi về cách xã hội hôm nay tiếp cận di sản. Khi ký ức không còn là những gì cố định, mà là một quá trình luôn được tái tạo, vai trò của gia đình trở nên đặc biệt quan trọng. Di sản không chỉ nằm ở những gì đã được viết ra, mà còn ở cách con người lựa chọn gìn giữ và tiếp nối nó trong hiện tại.

Triển lãm diễn ra từ ngày 22 đến 31/5/2026 tại Quang San Art Museum (189B/3 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM). Không gian mở cửa tự do từ 9h đến 17h hằng ngày, không bao gồm các khu trưng bày cố định.