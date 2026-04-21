Triển lãm 'Founders Museum' đến với các bạn trẻ Hà Nội

Triển lãm tái hiện hành trình độc lập của nước Mỹ, thông qua những nhịp cầu văn hóa, lịch sử và các ứng dụng công nghệ hiện đại, nhằm tạo kết nối sâu sắc hơn với các bạn trẻ Việt Nam. Theo ban tổ chức, một trong những điểm nhấn của triển lãm là sự kết nối giữa các giá trị lập quốc của Mỹ với lịch sử Việt Nam.

Đại biện lâm thời John W. McIntyre. (Ảnh: Hải Anh)

Triển lãm cũng tạo ấn tượng với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử và công nghệ tương tác. Khách tham quan không chỉ xem tranh ảnh đơn thuần mà còn có thể trải nghiệm các chuyến tham quan thực tế ảo (VR), xem phim tài liệu trên iPad với hệ thống âm thanh riêng biệt.

Bên cạnh đó, triển lãm áp dụng hệ thống mã QR liên kết đến các video giúp tái hiện sống động câu chuyện về các nhân vật lịch sử. Toàn bộ nội dung được dịch sang tiếng Việt và bổ sung các yếu tố địa phương hóa. Một "bức tường tương tác" cũng được thiết lập để khách tham quan có thể bình chọn cho "Điều mang đậm chất Mỹ nhất". Ngoài ra, các hoạt động như trả lời câu hỏi đố vui và tự thiết kế huy hiệu lưu niệm thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

Triển lãm mong muốn mang đến cái nhìn rộng hơn về nước Mỹ, bên cạnh những biểu tượng văn hóa đại chúng. Tham tán Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Mỹ, bà Mary Beth Polley nhận định: "Nhiều người trẻ biết đến nước Mỹ như ngày nay thông qua Taylor Swift hay Hollywood, nhưng họ chưa biết về câu chuyện ban đầu khi chúng tôi từ các thuộc địa quyết định trở thành một quốc gia tự do".

Bà Polley khẳng định rằng việc người dân hiểu biết lẫn nhau qua lịch sử là nền tảng cho quan hệ tương lai: "Việc tìm hiểu về nhau thông qua lịch sử và những giá trị chung thực sự là một cách quan trọng để suy nghĩ về cách chúng ta sẽ cùng nhau làm việc".

Sau Hà Nội, các sự kiện tương tự sẽ được đưa tới các trường đại học và trung học phổ thông trên khắp Việt Nam. Đại sứ quán cũng lên kế hoạch cho nhiều hoạt động khác như trình diễn ban nhạc quân đội vào tháng 7 và chiếu phim tại Liên hoan phim quốc tế Đà Nẵng để tiếp tục kỷ niệm cột mốc 250 năm này.

