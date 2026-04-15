Khách Tây lạc vào đám cưới Hà Giang, 'quẩy sung' hơn cả thanh niên bản địa

Clip du khách Tây quẩy cực căng trong đám cưới khiến dân mạng trầm trồ.

Đang trên đường tham quan Hà Giang, hai du khách nước ngoài lạc vào một đám cưới. Chủ tiệc hiếu khách mời họ cùng vào chung vui. Những vị khách Tây hào hứng nâng ly rươu, lên hẳn sân khấu nhảy nhiệt tình theo nhạc, để lại nhiều tiếng cười. Clip ghi lại cảnh này sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.

Dân mạng cực kỳ thích thú với tour du lịch ăn cưới độc đáo có một không hai này: "Đúng là nhập gia tùy tục, nhìn cặp đôi khách Tây quẩy nhiệt tình mà còn sung hơn cả thanh niên bản địa nữa"; "Đám cưới ở Việt Nam thì cứ hễ vui là tới, chẳng phân biệt quen lạ hay quốc tịch"; "Chúc mừng hai bạn đã có một trải nghiệm dùng tiền cũng khó mua trong hành trình khám phá Hà Giang!"...

Tú Anh viết: "Tour du lịch này lạ quá, chắc không có trong lịch trình của các công ty lữ hành rồi. Người dân mình thì vốn hiếu khách, cứ vào mâm là thành anh em hết. Nhìn nụ cười của họ mới thấy niềm vui đôi khi đến từ những điều ngẫu hứng, nho nhỏ như thế này".

Khánh Trang bình luận: "Đi du lịch mà đụng ngay vào đám cưới thì đúng là cái duyên. Không biết hai khách Tây có kịp chuẩn bị phong bì theo đúng thủ tục không, nhưng nhìn tinh thần văn nghệ thế kia là chủ nhà hời to rồi. Một kỷ niệm quá tuyệt vời về con người và văn hóa vùng cao Việt Nam".

Xem xong clip, nhiều dân mạng lập tức muốn xách balo và đi lên Hà Giang ăn cưới. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng bày tỏ cảm giác tự hào về tinh thần hiếu khách, thân thiện của người dân Việt Nam, không phải văn hóa ở đâu cũng sẵn sàng chào đón khách lạ trong sự kiện quan trọng của gia đình như vậy. "Người Việt mình vốn trọng tình trọng nghĩa, khách đến nhà không gà thì vịt, huống hồ là ngày vui trọng đại của cả bản. Sự hiếu khách chính là thương hiệu không cần quảng bá", Kim Chung bình luận.

Việt Tuấn chia sẻ: "Đi khắp nơi mới thấy không phải ở đâu người ta cũng sẵn lòng mời một người lạ hoắc vào dự lễ cưới như ở nước mình. Việt Nam mình đẹp không chỉ ở danh lam thắng cảnh mà còn ở sự chân thành, cởi mở của những người dân chất phác. Hy vọng những hình ảnh này sẽ được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn nữa".

Ngọc Quỳnh viết: "Phen này hai anh về nước chắc mất cả tuần để giải thích với gia đình rằng 'Tôi thề, tôi chỉ đi leo núi thôi nhưng không hiểu sao lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang nâng ly 1, 2, 3 ở một bản làng xa xôi tại Việt Nam. Đúng là tour du lịch lên đỉnh, kịch nóc theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng".

Xem clip, không ít bạn trẻ bày tỏ mong muốn được tham gia tiệc cưới tại Hà Giang một lần, tận hưởng không khí vui như Tết. Quốc Việt bình luận: "Đề nghị các tour du lịch Hà Giang bổ sung ngay gói tham quan núi và dự đám cưới ngẫu nhiên. Chứ nhìn người ta ăn cỗ quẩy nhiệt thế kia, tôi ở nhà cầm bát cơm nguội mà chân tay cứ giật giật theo tiếng nhạc sàn đây này".

Chu Thúy chia sẻ: "Xem clip xong chỉ muốn xách balo lên Hà Giang ngay và luôn. Mục tiêu không phải là săn mây hay ngắm hoa tam giác mạch nữa, mà là săn xem nhà nào đang dựng rạp để vào xin làm ăn ké bữa cơm của chủ nhà. Ăn cưới vùng cao chắc chắn là đỉnh của chóp".