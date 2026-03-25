Clip khách Tây 'xuyên không đi cày theo trâu' ở Lào Cai khiến dân mạng cười bò

(VTC News) -

Clip chàng Tây cày ruộng, trồng rau khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @maykimdaodo_997)

Trong trang phục quần bò áo khoác, vị khách Tây bê bết, lấm lem bùn đất, dốc sức cầm cày đi sau chú trâu, nhiều khi phải chạy theo hết hơi vì trâu đi quá nhanh và khỏe. Ngoài việc theo trâu đi cày, anh còn làm nhiều công việc đồng áng khác như cuốc đất, trồng rau, nhổ cỏ... Bên cạnh anh là một người bản địa nói tiếng Anh làu làu đang tận tình hướng dẫn. Clip được quay tại Sa Pa, Lào Cai.

Đây là cách vị khách Tây này trải nghiệm loại hình du lịch khá thịnh hành những năm gần đây: Thay vì chỉ ngắm cảnh, thưởng thức đồ ăn ngon, du khách bỏ tiền ra để được trải nghiệm các công việc nghề nông.

Theo chia sẻ của hướng dẫn viên quay clip, vị khách Tây từng giải thích rằng ở nước anh, việc làm nông nghiệp toàn do máy móc hiện đại đảm nhiệm, từ lâu không còn sử dụng trâu bò làm sức kéo nữa. Phương thức canh tác bằng gia súc ở nước họ đã trở thành quá khứ từ khoảng 100 năm trước. Vì thế, anh càng tò mò muốn tìm hiểu cách người dân bản địa trồng trọt và chăm sóc cây cối bằng chính đôi tay.

Qua trải nghiệm, vị khách Tây hiểu rõ việc cày bằng trâu khó khăn, vất vả, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể học được cách điều khiển sức kéo của trâu.

Đoạn cuối clip, vị khách Tây còn được học về quy trình trồng rau cải mèo. Để đảm bảo thoát nước tốt khi trời mưa, nông dân phải lên luống cẩn thận. Anh tỏ ra rất thích thú và học hỏi rất nhanh; dù lúc đầu còn bỡ ngỡ với những thửa ruộng nhỏ hẹp, nhưng sau khi quan sát người bản địa thực hiện vài lần là có thể tự mình nhổ cải giống và trồng đúng kỹ thuật trên các luống rau.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Dân mạng vừa thấy lạ lùng, vừa thấy hài hước khi chứng kiến chàng Tây ăn mặc chỉn chu nhưng chân lấm tay bùn.

"Nhìn anh Tây mướt mải mồ hôi mà tôi thấy thương chú trâu quá, chắc nó cũng đang hoang mang không hiểu sao hôm nay đồng nghiệp của mình lại nói tiếng Anh xì xồ thế này"; "Tour du lịch này lạ quá, khách hàng vừa mất tiền vé vừa được tặng kèm bùn đất từ đầu đến chân, lại còn được trải nghiệm cảm giác 'xuyên không' làm nông dân thế kỷ trước nữa";

"Anh khách này mà về nước chắc chắn sẽ viết CV là có kinh nghiệm điều khiển phương tiện vận tải bốn chân đời cũ và am hiểu kỹ thuật hạ tầng nông nghiệp tại Việt Nam cho xem"....

Dân mạng bảo anh Tây "xuyên không" trải nghiệm nông nghiệp thực thu. (Ảnh chụp màn hình)

Kim Hạnh bình luận: "Từ công đoạn điều khiển sức kéo của trâu cho đến kỹ thuật lên luống trồng rau cải mèo, anh học nhanh đến mức khiến các bác nông dân bản địa cũng phải dè chừng mất bát cơm. Dự kiến sau tour này về nước, anh Tây sẽ bỏ hẳn ngành công nghiệp 4.0 để về mở trang trại Organic thủ công 1.0".

Mỹ Huyền viết: "Đúng là du lịch chữa lành, chữa xong cái tâm hồn thì cái lưng nó lại biểu tình, nhưng ít nhất thì anh cũng đã hiểu được nỗi lòng của những người nông dân thực thụ là như thế nào. Đây chính là minh chứng cho việc khi bạn có quá nhiều tiền và thời gian, bạn sẽ bắt đầu muốn quay về gần gũi với thiên nhiên".

Thậm chí, nhiều bạn trẻ đùa rằng bản thân mỗi ngày đi cày deadline còn khổ hơn vị khách Tây đi cày với trâu. "Trong khi anh em mình cày deadline lòi mắt chỉ mong có tiền đi du lịch nằm truyền nước biển ở resort, thì anh Tây lại chi tiền đô, bay nửa vòng Trái đất để được sang Việt Nam cầm cày đuổi theo con trâu giữa bùn lầy lội. Tôi thấy mình còn khổ hơn cả con trâu mà anh đang cày", Quang Nhật bình luận.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng khen khả năng ngoại ngữ của người bản địa tại Sa Pa. Lan Phương chia sẻ: "Trong khi tôi còn đang mải nhớ chia động từ thì các bác nông dân Sa Pa đã bắn tiếng Anh tằng tằng. Đề nghị các trung tâm ngoại ngữ dưới xuôi nên tổ chức tour thực tế lên Sa Pa để giáo viên và học sinh học tập bộ kỹ năng Speaking thượng thừa này".