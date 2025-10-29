Clip du khách Tây mỗi người chăn một con bò khiến dân mạng thích thú

(VTC News) -

Clip du khách chăn bò ngoài ruộng khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @dinhthihoaithuong0102)

Một clip đang được lan tỏa rộng rãi trên TikTok ghi lại cách các du khách phương Tây da trắng, tóc vàng đang thong dong tản bộ trên đường đất, hai bên đồng ruộng; điểm đặc biệt là mỗi người dắt theo một chú bò.

Clip này thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn lượt bình luận đầy hài hước của dân mạng. Nhiều người thích thú khi thấy hoạt động du lịch mới lạ này, thậm chí tỏ ý muốn thử.

"Nhìn khách Tây chăn bò mà ham, mình sinh ra lớn lên tại TP.HCM, lâu lâu chạy sang vùng ven thấy trâu bò cũng muốn sờ cái mà chưa được thử bao giờ. Tour du lịch này đăng ký ở chỗ nào vậy nhỉ"; "Khách nước ngoài tưởng được đến Việt Nam du lịch hóa ra là đi xuất khẩu lao động không lương. Dù công việc có vất vả tý nhưng nhìn khách Tây cười toe toét thế kia thì chắc chắn đang hạnh phúc lắm"; "Công việc này tôi làm thường xuyên trên 30 năm rồi mà giờ người nước ngoài bây giờ mới được trải nghiệm. Tự dưng thấy bản thân cũng có khả năng làm hướng dẫn viên du lịch".

Mai Chi bình luận: "Chăn bò phải đội thêm mặc áo tơi, đội thêm nón lá nữa mới đúng chuẩn phong cách nhà nông Việt Nam thời xưa. Nói gì thì nói chứ những du khách này vừa có trải nghiệm độc đáo, vừa có các bức ảnh đẹp, cuối ngày lại thưởng thức đặc sản nữa thì đúng là kỷ niệm đáng nhớ suốt đời. Thể nào họ cũng về khoe với bạn bè về hình tượng Việt Nam vừa thân thiện, vừa yêu thiên nhiên, động vật gần gũi cho mà xem".

Nhiều người lý giải tại sao du khách nước ngoài, đặc biệt là khách Tây lại yêu thích công việc làm nông tại Việt Nam. "Du khách đến Việt Nam không chỉ được chăn trâu bò đâu nhé. Nhiều nơi còn tổ chức cho họ bắt cá, thậm chí là cấy ruộng. Cái cốt lõi của đi du lịch là được trải nghiệm những điều mới mẻ mà ở nước họ sinh sống không có. Vậy nên những hoạt động này vừa giúp họ chơi đùa cùng nhau, vừa có thể tìm hiểu văn hóa lịch sử con người ở Việt Nam, rất bổ ích", Phan Anh viết.

Du khách phương Tây đưa bò đi chăn với sự trợ giúp của hướng dẫn viên du lịch. (Ảnh chụp từ màn hình)

Huyền Trang viết: "Nhiều khách đi du lịch dài ngày không để nghỉ dưỡng tại các resort sang trọng mà họ thích trải nghiệm văn hóa bản địa. Nhiều khách quốc tế đến Hà Giang yêu thích các hoạt động dân dã như cưỡi trâu, đi cấy, bắt cá ... hoặc trải nghiệm cuộc sống hằng ngày cùng bà con. Trải nghiệm này còn mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái, giúp du khách rời xa những bộn bề của cuộc sống đô thị rất cần phát triển bài bản".

Quỳnh Anh bình luận: "Trải nghiệm cuộc sống địa phương sẽ trở thành những câu chuyện làm phong phú thêm hành trình khám phá văn hóa và con người nơi mình đặt chân tới, vậy nên khách Tây rất thích. Trong quá trình chăn bò, họ cũng trò chuyện thêm với dân bản địa. Nói về năng suất thì không thể bằng cách nông trại châu Âu, nhưng cái hơn là họ hiểu về nông nghiệp sạch, thuận tự nhiên".

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm một thời gắn liền với đồng ruộng. Nguyễn Yến viết: "Xem clip lại nhớ đến hồi bé còn sống với bà ngoại. Bố mẹ đi làm xa, thế là suốt cả tuổi thơ rong chơi chăn trâu, bò cùng bạn bè. Những lúc chăn xong lại cùng nhau ra cuộc bắt cá, mò cua, bắt ốc không thể nào quên".

Vui Phạm bình luận: "Tôi xuất thân là nông dân, hồi nhỏ chăn trâu, móc cua, bắt cá, giờ ở thành phố nhưng vẫn muốn được lội mương, lội ruộng như xưa. Nhiều người sẽ thích cảm giác được trải nghiệm đó. Du khách giờ có hướng dẫn nấu những món đồng quê nữa thì nhớ mãi luôn".