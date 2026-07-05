Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/7/2026 - XSKH 5/7

Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 5/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKH 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/7/2026 - Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 5/7/2026

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- XSKH 1/7/2026

Kết quả xổ số ngày 1/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay thưởng có giải đặc biệt là 835168 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 1/7, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 1/7/2026.

- XSKH 28/6/2026

Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 866764 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKH 28/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 28/6/2026.

- XSKH 24/6/2026

Kết quả xổ số ngày 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng như sau:

XSKH 24/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 24/6/2026.

- XSKH 21/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 21/6/2026 với giải đặc biệt là 024130 và các hạng giải khác như sau:

XSKH 21/6, kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 21/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

​- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số bất kỳ trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Địa điểm mua vé xổ số Khánh Hòa ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Khánh Hòa tại các đại lý vé số hoặc từ người bán vé số dạo.

Xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15 các ngày thứ Tư và Chủ nhật.

Lĩnh thưởng xổ số Khánh Hòa ở đâu?

Khách hàng trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện, và đại lý vé số trên địa bàn để lĩnh thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 5/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.