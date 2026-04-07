Kết quả Việt Nam vs Timor Leste, giải futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất

Đội tuyển futsal Việt Nam đấu với Timor Leste ở lượt trận 2 vòng bảng giải Futsal Đông Nam Á 2026. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu.

Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn trước 4-0.

Bước vào trận đấu, không có bất ngờ nào xảy ra khi Timor Leste đối diện với áp lực rất lớn từ đội tuyển futsal Việt Nam. Bàn thắng mở tỉ số đến sớm từ pha phối hợp đá biên của cầu thủ Việt Nam, Từ Minh Quang dứt điểm rất hiểm hóc khai thông thế bế tắc. Chỉ 2 phút sau, Thịnh Phát một lần nữa tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Gama.

Nhìn chung, đội tuyển futsal Timor Leste chơi đầy cố gắng nhưng họ gặp quá nhiều khó khăn.

Thông tin trận đấu

Ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải Futsal Đông Nam Á 2026, đội tuyển Việt Nam đấu với Timor Leste. Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi phải giành chiến thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng với chủ nhà Thái Lan. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng chắc suất đi tiếp nếu giành 3 điểm ở trận này.

Tối qua 6/4, đội tuyển Việt Nam thắng trận ra quân trước Myamar với tỷ số 4-0. Các học trò của huấn luyện viên Giustozzi chiếm ưu thế từ sớm và kiểm soát trận đấu. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam chỉ thực sự tạo ra nhiều cơ hội sau khi ghi bàn mở tỷ số, buộc đối thủ dâng cao. Đối phó với những đội bóng chủ động phòng ngự chắc chắn vẫn là bài toán khó đối với Châu Đoàn Phát và đồng đội.

Trong khi đó, Timor Leste thua Thái Lan ở lượt đấu đầu tiên. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, nhưng điều bất ngờ là Timor Leste ghi được 1 bàn thắng vào lưới đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu Á. Điều này cho thấy đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng A vẫn có thể trừng phạt sai lầm của đội tuyển Việt Nam.