Lịch thi đấu giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất

Giải Futsal Đông Nam Á 2026 (ASEAN Futsal Championship) diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan) từ 6/4 đến 12/4. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Timor-Leste. Bảng B gồm Indonesia, Australia, Malaysia và Brunei.

Đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi dẫn dắt lần lượt đấu với Myanmar (6/4), Timor Leste (7/4) và Thái Lan (8/4) ở vòng bảng. Trong đó, trận đấu với chủ nhà Thái Lan được xem là thử thách khó nhất đối với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng bảng.

Lịch thi đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026

Ngày 6/4

12h30: Indonesia vs Brunei (Bảng B).

15h: Australia vs Malaysia (Bảng B).

17h30: Việt Nam vs Myanmar (Bảng A).

20h: Thái Lan vs Timor-Leste (Bảng A).

Ngày 7/4

12h30: Brunei vs Australia (Bảng B).

15h: Malaysia vs Indonesia (Bảng B).

17h30: Timor-Leste vs Việt Nam (Bảng A).

20h: Myanmar vs Thái Lan (Bảng A).

Ngày 8/4

12h30: Indonesia vs Australia (Bảng B).

15h: Malaysia vs Brunei (Bảng B).

17h30: Myanmar vs Timor-Leste (Bảng A).

20h: Thái Lan vs Việt Nam (Bảng A).

Ngày 10/4

17h: Bán kết 1 (Nhất bảng B vs Nhì bảng A).

20h: Bán kết 2 (Nhất bảng A vs Nhì bảng B).

Ngày 12/4

17h: Tranh huy chương Đồng (thua Bán kết 1 vs thua Bán kết 2).

20h: Chung kết (thắng Bán kết 1 vs thắng Bán kết 2).

Thể thức ASEAN Futsal Championship 2026

8 đội chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng. Trường hợp có 2 đội trở lên bằng điểm, thứ hạng được phân định dựa trên hiệu số bàn thắng bại. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào Bán kết.

Danh sách đội tuyển Futsal Việt Nam

Thủ môn: Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam TP.HCM); Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc).

Hậu vệ: Nguyễn Mạnh Dũng, Nhan Gia Hưng, Đinh Công Viên (Thái Sơn Nam TP.HCM); Trần Quang Nguyên (Thái Sơn Bắc).

Tiền vệ: Châu Đoàn Phát, Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam TP.HCM); Từ Minh Quang, Trịnh Công Đại, Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Thạc Hiếu (Thái Sơn Bắc).

Tiền đạo: Nguyễn Thịnh Phát (Thái Sơn Nam TP.HCM); Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc).