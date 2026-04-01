Tuyển Việt Nam trở lại top 100 FIFA, vẫn thua Thái Lan

Theo cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Việt Nam tăng hạng từ 108 lên 99 sau loạt trận quốc tế tháng 3/2026. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được cộng 2,38 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh và 9,67 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia.

Điểm thưởng của mỗi trận đấu chính thức sẽ phụ thuộc vào tính chất của trận đấu (giao hữu/vòng loại/giải đấu chính thức) cũng như thứ hạng của các đối thủ trên bảng xếp hạng FIFA. Do đó, đội tuyển Việt Nam giành được rất nhiều điểm khi thắng Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik chia vui cùng học trò sau chiến thắng Malaysia.

Như vậy sau nhiều nỗ lực trong gần 2 năm qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức giúp đội tuyển Việt Nam trở lại top 100 trên bảng xếp hạng FIFA, số 17 châu Á và số 2 Đông Nam Á.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời. Cảm ơn cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài. Cảm ơn Xuân Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải và các cầu thủ khác. Họ đã góp phần vào thành công này. Chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho đội tuyển Việt Nam".

Nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng tham dự loạt trận FIFA Days tháng 3/2026. Đội có thứ hạng cao nhất lúc này của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan. Đội bóng xứ chùa vàng vừa thắng Turkmenistan và đứng thứ 93 (tăng 3 bậc). Đội tuyển Malaysia chìm sâu khi bị tụt 17 bậc sau trận thua Việt Nam. Họ bị trừ 9,67 điểm vì thất bại ở Thiên Trường tối 31/3.

Một đội bóng mạnh khác của Đông Nam Á là Indonesia vẫn phải chấp nhận vị trí thứ 122 khi thắng St Kitts và Nevis rồi để thua Bulgaria. Timor Leste xếp hạng 200 và thấp nhất Đông Nam Á. Philippines vừa hòa "tai hại" trước Tajikistan và đánh rơi tấm vé đến Asian Cup 2027.

Lào cũng có thể hài lòng với chiến thắng Nepal hay Myanmar cũng tìm được niềm vui trước Pakistan.