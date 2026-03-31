HLV Malaysia: Cầu thủ gốc Brazil của tuyển Việt Nam quá nổi bật

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1.

"Đội tuyển Việt Nam thực sự là một đội bóng rất mạnh”, ông Peter Cklamovski - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua đội tuyển Việt Nam 1-3 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình tối 31/3.

Nhà cầm quân người Australia nói thêm: "Các cầu thủ gốc Brazil của tuyển Việt Nam chơi rất nổi bật. Việc đội tuyển Malaysia tạo ra được cơ hội nhưng không tận dụng được cũng là một trong những điều ảnh hưởng đến cục diện trận đấu".

Những cầu thủ nhập tịch mà ông Cklamovski nhắc đến là Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Cả 2 cầu thủ này đều không thi đấu ở trận lượt đi khi đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 trước khi được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đảo ngược thành chiến thắng 3-0.

Xuân Son tạo ra khác biệt lớn trước Malaysia.

Trong màn tái đấu trên sân Thiên Trường, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 bằng pha lập công của Đỗ Duy Mạnh và cú đúp của Nguyễn Xuân Son. Trận này, Đỗ Hoàng Hên cũng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo.

Khi đội tuyển Malaysia đánh mất hoàn toàn lợi thế khi không được dùng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, đội tuyển Việt Nam lại mạnh hơn khi Xuân Son trở lại sau chấn thương và có thêm Đỗ Hoàng Hên. Cả 2 cầu thủ này đều thi đấu tốt, gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương và tạo nên những bàn thắng.

Tân binh Đỗ Hoàng Hên vẫn cho thấy phong độ cao ngay từ trận giao hữu với Bangladesh. Anh thi đấu xông xáo, hiệt huyết và mang đến phẩm chất kĩ thuật hiếm thấy. Nguyễn Xuân Son dù vẫn còn nặng nề và chưa thật sự lấy lại phong độ nhưng đã có 2 bàn thắng.

Dù thua đậm trong thế trận lép vế, huấn luyện viên Peter Cklamovski vẫn nói "tự hào" về các cầu thủ Malaysia và cho rằng những nỗ lực của họ "đáng trân trọng". Nhà cầm quân người Úc cho rằng việc bị xử thua 2 trận đấu tác động lớn đến tâm lý của các cầu thủ đội khách.

“Sau những gì đã xảy ra sau 6 tháng vừa rồi, đó là điều rất khó khăn với đội tuyển Malaysia. Việc họ vẫn quyết tâm thi đấu là điều rất đáng trân trọng", HLV Peter Cklamovski nói.

“Các cầu thủ Malaysia đều chơi nỗ lực, cống hiến hết mình. Tôi rất tự hào về các học trò và tin rằng họ sẽ còn tiến bộ trong tương lai.

Sắp tới sẽ là thời gian để các tuyển thủ Malaysia nghỉ ngơi. Những gì đã diễn ra ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của họ, khi mà chơi nỗ lực trên sân nhưng lại bị tước đi chiến thắng. Các cầu thủ sẽ cần nghỉ ngơi, rồi sau đó tiếp tục cống hiến cho CLB và hướng đến những mục tiêu xa hơn. Hôm nay các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, thể hiện hết sức mình. Họ đã rất cố gắng để làm người dân Malaysia cảm thấy tự hào”.