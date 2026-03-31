Cận cảnh Hoàng Hên, Xuân Son tạo khoảnh khắc lịch sử của đội tuyển Việt Nam

Video: Hoàng Hên kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 52 trong trận đấu với Malaysia trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) tối 31/3, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son tạo nên khoảnh khắc mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên có 2 cầu thủ nhập tịch tạo nên bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng này cũng tái hiện những khoảnh khắc ăn ý của Hoàng Hên, Xuân Son trên sân vận động Thiên Trường trong màu áo câu lạc bộ Nam Định trước đây.

Xuân Son ghi 2 bàn trong chưa đầy 10 phút.

Chưa dừng lại ở đó, Xuân Son tiếp tục ghi bàn để xua đi những nghi ngờ về phong độ. Tiền đạo số 12 của đội tuyển Việt Nam đón quả tạt từ cánh phải của Trương Tiến Anh để thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 2 của Tiến Anh trong trận đấu.