Kết quả Việt Nam vs Myanmar, giải futsal Đông Nam Á 2026 mới nhất

Việt Nam 3-0 Myanmar Tiếp tục cập nhật Gia Hưng 12' Đa Hải 21' Đa Hải 22'

Đội tuyển Việt Nam đấu với Myanmar ở lượt trận đầu tiên giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất diễn biến, tỷ số trận đấu.

Ngay từ đầu trận đấu, đội tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng chiếm ưu thế. Các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi ép sân, tranh cướp liên tục để giành lại bóng và thực hiện các pha di chuyển, phối hợp nhanh.

Cơ hội đầu tiên đến với Từ Minh Quang, tuy nhiên cú dứt điểm của anh không thể đánh bại thủ môn Myanmar. Thịnh Phát sau đó dứt điểm ở góc hẹp không trúng đích và cũng không có đồng đội ở cột xa băng vào chạm bóng.

Phút 11, thế trận áp đảo của Việt Nam cuối cùng cũng được cụ thể hóa thành bàn thắng. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Thái Huy băng lên và thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Nhan Gia Hưng dứt điểm, mở tỷ số 1-0.

Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận. Công Viên băng lên cướp bóng ở sân đối phương, không phối hợp với đồng đội mà quyết định sút ngay ở vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, pha dứt điểm rất mạnh của số 14 bị thủ môn Myanmar đẩy được.

Sau khi bị dẫn bàn, đối thủ đẩy cao đội hình với một cuộc hội ý nhanh. Đội bóng này đẩy cao đội hình, giúp đội tuyển Việt Nam tấn công thoáng hơn.

Kết thúc hiệp một, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn Myanmar 1-0 nhờ pha lập công của Gia Hưng. Đầu hiệp 2, Nguyễn Đa Hải ghi liên tiếp 2 bàn giúp đội tuyển Việt Nam nới rộng cách biệt.