Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar, giải Futsal Đông Nam Á 2026 hôm nay

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar bắt đầu lúc 17h30.
Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12/4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi hội quân từ ngày 16/3 tại TP.HCM, trước khi sang Thái Lan tập huấn từ 30/3.
Trong thời gian này, đội đã thi đấu giao hữu với hai CLB mạnh là Hong Yen Takam và Blackpearl United. Những trận đấu tập này giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng và hoàn thiện chiến thuật.
Nhận định về futsal châu Á, HLV Diego Giustozzi cho rằng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi có khoảng 10-12 đội đủ khả năng tranh vé dự World Cup. Vì vậy, những giải đấu như giải Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong việc tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ.
Ông nhấn mạnh giải đấu lần này không chỉ mang ý nghĩa khu vực, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu dài hạn - cạnh tranh suất tham dự World Cup trong tương lai.
Đội tuyển futsal Việt Nam cùng bảng với Myanmar, Timor Leste và Thái Lan.
17h30 ngày 6/4: Việt Nam vs Myanmar.
17h30 ngày 7/4: Việt Nam vs Timor-Leste.
20h ngày 8/4: Việt Nam vs Thái Lan.
Thủ môn: Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam TP.HCM); Phạm Tuấn Tú (Thái Sơn Bắc).
Hậu vệ: Nguyễn Mạnh Dũng (Thái Sơn Nam TP.HCM); Đinh Công Viên (Thái Sơn Nam TP.HCM); Nhan Gia Hưng (Thái Sơn Nam TP.HCM); Trần Quang Nguyên (Thái Sơn Bắc).
Chạy cánh: Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam TP.HCM); Trịnh Công Đại (Thái Sơn Bắc); Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam TP.HCM); Vũ Ngọc Ánh (Thái Sơn Bắc); Từ Minh Quang (Thái Sơn Bắc); Nguyễn Thạc Hiếu (Thái Sơn Bắc).
Tiền đạo: Nguyễn Thịnh Phát (Thái Sơn Nam TP.HCM); Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc).