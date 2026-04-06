Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Myanmar, giải Futsal Đông Nam Á 2026 hôm nay

Đội tuyển Việt Nam dự giải Futsal Đông Nam Á 2026 tại Thái Lan

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12/4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi hội quân từ ngày 16/3 tại TP.HCM, trước khi sang Thái Lan tập huấn từ 30/3.

Trong thời gian này, đội đã thi đấu giao hữu với hai CLB mạnh là Hong Yen Takam và Blackpearl United. Những trận đấu tập này giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng và hoàn thiện chiến thuật.

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

Nhận định về futsal châu Á, HLV Diego Giustozzi cho rằng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi có khoảng 10-12 đội đủ khả năng tranh vé dự World Cup. Vì vậy, những giải đấu như giải Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong việc tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho các cầu thủ.

Ông nhấn mạnh giải đấu lần này không chỉ mang ý nghĩa khu vực, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để đội tuyển futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu dài hạn - cạnh tranh suất tham dự World Cup trong tương lai.