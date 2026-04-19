Iran siết kiểm soát eo biển Hormuz, tàu trả phí mới được ưu tiên

(VTC News) -

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran cho biết nước này sẽ ưu tiên các tàu trả phí để đi qua eo biển Hormuz. Động thái được đưa ra sau khi Tehran tái áp đặt các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

“Do số lượng tàu được phép qua lại bị hạn chế, Iran quyết định ưu tiên những tàu nhanh chóng tuân thủ các quy định mới tại eo biển Hormuz và thanh toán chi phí cho các dịch vụ an ninh, an toàn", vị quan chức cho biết.

Ông cho biết thêm rằng các tàu không trả phí có thể bị trì hoãn hành trình.

Một tàu chở hàng đang neo đậu tại eo biển Hormuz. (Nguồn: AP)

Ngày 18/4, Iran tuyên bố eo biển Hormuz trở lại "tình trạng trước đây" do các cảng biển của nước này vẫn bị Mỹ phong toả. Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, chỉ huy tác chiến của quân đội Iran, Khatam Al-Anbiya, chỉ trích lệnh phong tỏa của Mỹ.

"Vì lý do này, quyền kiểm soát eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước đây, tuyến đường thủy chiến lược này đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran", ông Khatam Al-Anbiya nhấn mạnh.

Ông nói thêm: "Cho đến khi Mỹ khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải cho các tàu xuất phát từ Iran đến điểm đến và từ điểm đến trở lại Iran, tình hình ở eo biển Hormuz sẽ vẫn được kiểm soát chặt chẽ và ở trạng thái trước đây".

Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố mở lại eo biển, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày được công bố giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Việc chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah là yêu cầu quan trọng của phía Iran đặt ra trong đàm phán.

Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ủng hộ việc khơi thông tuyến hàng hải này, nhưng sau đó khẳng định các biện pháp phong tỏa của Mỹ “vẫn sẽ được duy trì đầy đủ” cho đến khi đạt được một thỏa thuận toàn diện, bao gồm cả vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.