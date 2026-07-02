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Infographic: Kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp

(VTC News) -

Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy Nhà nước đã trở nên tinh gọn và phục vụ người dân tốt hơn.

Infographic được tạo bởi AI.

Anh Văn
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