+
++
Tin mới nhất
Tin nổi bật
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Infographic: Kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp
(VTC News) -
Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy Nhà nước đã trở nên tinh gọn và phục vụ người dân tốt hơn.
Infographic được tạo bởi AI.
Anh Văn
⚡ Tin mới nhất
🔥 Tin nổi bật
Tin mới
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 2/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
08:38 02/07/2026
Tin giá vàng
Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
08:37 02/07/2026
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác
08:28 02/07/2026
Chính trị
Vải thiều Bắc Ninh mất mùa vẫn lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng
08:24 02/07/2026
Thị trường
Nhận định, dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Áo: Yamal theo chân Messi
08:24 02/07/2026
Thể thao
Hé lộ âm mưu rúng động bóng đá: Mafia lên kế hoạch thanh trừng cựu sao Man Utd
08:09 02/07/2026
Hậu trường
'Vòm nhiệt' khắc nghiệt mở rộng, nắng nóng thiêu đốt nước Mỹ
08:04 02/07/2026
Thời sự quốc tế
Vì sao gọi là bánh gai?
08:00 02/07/2026
Chuyện bốn phương
Hai bờ sông Hồng sẽ thay đổi ra sao trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm?
08:00 02/07/2026
Tin nóng
UAV Nga tấn công thủ đô Kiev, đốt cháy khách sạn khu trung tâm
07:54 02/07/2026
Thời sự quốc tế
Sợ đá hỏng luân lưu, Mỹ dùng công nghệ sóng não cho cầu thủ tập đá 11m
07:52 02/07/2026
World Cup 2026
Cập nhật tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina, kết quả World Cup 2026 mới nhất
07:50 02/07/2026
Thể thao
Đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha kết thúc
07:45 02/07/2026
Thời sự quốc tế
Infographic: Kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp
07:42 02/07/2026
Chính trị
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 2/7 và sáng 3/7
07:40 02/07/2026
Lịch bóng đá
Xem thêm
SiteMap News
SiteMap
Ngôn ngữ : English
United States / International
Ngôn ngữ : हिन्दी (Hindi)
India
Ngôn ngữ : Français
France
Ngôn ngữ : Deutsch
Germany
Ngôn ngữ : 日本語 (Japanese)
Japan
Ngôn ngữ : 한국어 (Korean)
South Korea
Ngôn ngữ : Русский (Russian)
Russia
Ngôn ngữ : العربية (Arabic)
Arab Countries / Middle East
Ngôn ngữ : Español (Spanish)
Spain / Latin America
Ngôn ngữ : ไทย (Thai)
Thailand
Ngôn ngữ : Català (Catalan)
Catalonia (Spain)