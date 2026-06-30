Indonesia bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 và E5

Việc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 sẽ đưa Indonesia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học cao nhất thế giới, sau khi triển khai B40 vào năm 2025. Chính phủ đã đặt nền tảng vững chắc cho việc triển khai, bằng cách thực hiện các thử nghiệm khả thi toàn diện trên nhiều loại phương tiện và máy móc hạng nặng khác nhau.

Indonesia chính thức bắt buộc sử dụng sử dụng nhiên liệu sinh học B50 và E5 từ 1/7/2026.

Chương trình này dự kiến ​​có tác động kinh tế sâu rộng, với dự báo của Bộ Năng lượng và Khoáng sản rằng việc triển khai nhiên liệu sinh học B50 sẽ giúp đất nước tiết kiệm tới 157,28 nghìn tỷ rupiah (khoảng 8,8 tỷ USD) dự trữ ngoại hối vào năm 2026, do nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel giảm.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cũng đánh giá tính khả thi của kế hoạch: "Là một phần trong nỗ lực tự chủ năng lượng và tiết kiệm năng lượng của chính phủ, chính sách B50 của Indonesia sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1/7. Chính sách này có thể giúp tiết kiệm tới 48 nghìn tỷ rupiah (2,81 tỷ USD) tiền trợ cấp nhiên liệu. Công ty năng lượng nhà nước PT Pertamina đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ triển khai, bao gồm cả cung cấp và phân phối”.

Từ ngày 1/7/2026, Indonesia sẽ bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5, tại một số khu vực nhất định trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng trong nước. Chính sách này ban đầu sẽ được áp dụng ở một số địa điểm do nguồn cung nguyên liệu ethanol trong nước bị hạn chế.