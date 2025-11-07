Hồng Kim Bảo 'dính như sam' bên vợ hoa hậu, Cổ Thiên Lạc phong độ tuổi 55

(VTC News) -

Tối 6/11, khai mạc Gala Điện ảnh Hong Kong: Trạm Việt Nam diễn ra với sự xuất hiện của một số nghệ sĩ Việt Nam bên cạnh hai ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ là Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc.

Lần đầu đến TP.HCM dự sự kiện, sao võ thuật 73 tuổi được chào đón nồng nhiệt khi sánh bước bên cạnh vợ là hoa hậu Hong Kong 1984 Cao Lệ Hồng.

Hồng Kim Bảo sát cánh bên bà xã hoa hậu.

Ngôi sao gạo cội và vợ nắm chặt tay nhau trước ống kính truyền thông. Cả hai đều diện trang phục đơn giản nhưng vẫn thanh lịch. Vì gặp vấn đề ở đầu gối, sao võ thuật 73 tuổi bước từng bước thận trọng, phải có bạn đời bên cạnh hỗ trợ.

Suốt nhiều năm qua, vợ Hồng Kim Bảo luôn kề cận chăm sóc, hỗ trợ ông. Bà gây ấn tượng với vẻ dịu dàng, ân cần, âm thầm đi sau chồng trong mọi hoạt động.

Vợ chồng Hồng Kim Bảo "dính như sam" trên thảm đỏ.

Nam nghệ sĩ nhiều lần bày tỏ lòng cảm kích khi được bạn đời chăm sóc, lo cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa ông đi khám bác sĩ đều đặn từ đó sức khỏe hiện tại của ông được cải thiện hơn trước. "Vợ tôi thực sự khó tính, nhưng nếu không có cô ấy, tôi sẽ không thể khỏe mạnh như vậy", ngôi sao Hoa ngữ từng chia sẻ.

Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc xuất hiện giữa sự “bao vây” của đông đảo người hâm mộ Việt. Tài tử nổi tiếng diện trang phục đen đơn giản khi dự sự kiện. Nghệ sĩ cho biết bất ngờ trước tình cảm của khán giả.

Cổ Thiên Lạc phong độ ở tuổi 55.

Ở tuổi 55, Cổ Thiên Lạc vẫn giữ được vẻ trẻ trung, phong độ. Hiện tại, vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo của "Dương Quá" năm xưa đã có nhiều thay đổi. Anh sở hữu làn da rám nắng khỏe khoắn và gương mặt nam tính, phong trần hơn.

Dù vậy, phong độ và sức hút của Cổ Thiên Lạc vẫn không hề suy giảm, anh vẫn là một quý ông độc thân quyến rũ trong mắt công chúng.

Khán giả Việt hò reo khi Cổ Thiên Lạc xuất hiện.

Trước lễ khai mạc, cặp sao nổi tiếng cũng có buổi giao lưu để chia sẻ những cảm nhận về Việt Nam cũng như việc quảng bá cho điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Theo đó, Hồng Kim Bảo cho biết điều đầu tiên ông muốn hiểu rõ hơn là thị hiếu, văn hóa và phong cách kể chuyện của khán giả Việt Nam. Sau đó, hai bên có thể thảo luận sâu hơn để tìm hướng hợp tác phù hợp. Cùng ý kiến, Cổ Thiên Lạc nói anh cần thời gian quan sát, học hỏi trước khi bắt tay vào những dự án chung.

Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), cũng bày tỏ mục tiêu chính của gala là đưa điện ảnh Hong Kong vươn ra thị trường quốc tế để mở ra nhiều thị trường mới trên thế giới.