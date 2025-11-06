Hồng Kim Bảo nhớ vị phở, Cổ Thiên Lạc mê bánh mì Việt Nam

(VTC News) -

Đến Việt Nam tham dự Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 6-8/11, hai ngôi sao Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo có buổi gặp gỡ báo giới, truyền thông. Dù sức khỏe không được tốt, Hồng Kim Bảo vẫn giữ được phong thái đĩnh đạc. Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc gây ấn tượng bởi vẻ điềm tĩnh, ít nói nhưng thân thiện. Hai nghệ sỹ có phiên dịch viên hỗ trợ xuyên suốt buổi giao lưu.

Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc.

Cổ Thiên Lạc nói đây là lần thứ hai anh đến TP.HCM. Do lịch trình gấp rút, anh chưa có cơ hội tham quan, trải nghiệm nhiều địa danh và văn hóa ẩm thực của thành phố. Món ăn ở Việt Nam mà anh mê nhất là bánh mì. Anh đang đợi có thời gian rảnh rỗi để dạo quanh phố phường và ăn bánh mì.

Còn ngôi sao gạo cội Hồng Kim Bảo cho biết, ông từng đi du lịch Đà Nẵng vào năm 2019, trong dịp Tết Nguyên đán và được ăn các món phở, bánh mì. Sau này, khi đến Australia, Hồng Kim Bảo cố tìm quán phở để ăn và thực sự nhớ hương vị phở tại Việt Nam.

"Phở là một món ăn đặc biệt, tôi rất thích phở, đi châu Âu cũng tìm phở để thưởng thức. Lần này đến Việt Nam, điều đầu tiên tôi muốn làm là tìm ăn một tô phở thật ngon", ông chia sẻ.

Khi được hỏi về sức khỏe, Hồng Kim Bảo nói lời cám ơn và cho biết đầu gối của ông hơi yếu; còn tâm trí và mọi thứ đều ổn, thậm chí còn rất khỏe "để có thể làm ra nhiều bộ phim hay dành cho khán giả".

"Tôi đã ngoài 70 tuổi, đầu gối có chút vấn đề nên việc di chuyển hơi bất tiện, nhưng chắc chắn tinh thần của tôi vẫn rất tốt. Tôi còn nhiều dự định và mong tiếp tục cống hiến cho khán giả yêu điện ảnh võ thuật", ông nói.

Hai ngôi sao kết hợp ăn ý trong tác phẩm "Cửu Long thành trại: Vi thành".

Chia sẻ về Gala Điện ảnh Hong Kong lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, tài tử 73 tuổi hy vọng các nhà làm phim sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác. Ông cho biết từng quay phim ở nhiều nước Đông Nam Á nhưng ở Việt Nam thì chưa. Đó là lý do ông mong tương lai sẽ có những dự án chung.

"Dòng phim hành động của Hong Kong đã truyền cảm hứng cho điện ảnh của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, tôi nghĩ vậy. Cốt lõi của điện ảnh vẫn là mang tính truyền cảm hứng, năng lượng. Bản thân tôi khi đóng phim cũng mong muốn đưa đến cho khán giả của mình sự vui vẻ, tích cực", ông chia sẻ thêm.

Diễn viên Cổ Thiên Lạc cũng nhìn nhận đây là dịp để tìm hiểu sâu hơn về điện ảnh Việt Nam: "Sắp tới, tôi dự định gặp gỡ các đạo diễn, diễn viên ở đây để tìm cơ hội hợp tác".

Chia sẻ về hướng hợp tác trong tương lai, Hồng Kim Bảo cho biết điều đầu tiên ông muốn hiểu rõ hơn là thị hiếu, văn hóa và phong cách kể chuyện của khán giả Việt Nam. Sau đó, hai bên có thể thảo luận sâu hơn để tìm hướng hợp tác phù hợp. Cùng ý kiến, Cổ Thiên Lạc nói anh cần thời gian quan sát, học hỏi trước khi bắt tay vào những dự án chung.

Là những diễn viên ghi dấu ấn với nhiều thế hệ khán giả Việt qua những bộ phim hành động, khi được hỏi về lời khuyên dành cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam, Hồng Kim Bảo cho rằng con đường thành công của mỗi người khác nhau: "Những người đi trước như chúng tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng. Điều quan trọng là các bạn phải tự tìm hướng đi, làm việc chăm chỉ, rút ra bài học riêng cho mình".