Hơn 50 tấn nông sản Vĩnh Long 'cháy hàng' chỉ trong một ngày

(VTC News) -

Cháy đơn trong ngày đầu tiên

Ông Phạm Phước Trãi - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cùng ông Lê Minh Triết - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt số 1 TPHCM đến phiên Livestream của Nhà sáng tạo Ngọc Kem.

Ngay tại lễ phát động, hai phiên livestream của Ngọc Kem và Phương Oanh Daily đã tạo nên bầu không khí “rực lửa cháy hàng”, chốt đơn hơn 32 tấn nông sản Vĩnh Long chỉ trong 3 tiếng. Đặc biệt, ông Phạm Phước Trãi – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long và ông Lê Minh Triết – đại diện lãnh đạo HURC đã trực tiếp ghé thăm, gửi thư cảm ơn tới các nhà sáng tạo nội dung và cùng tham gia “chốt đơn” ngay trên sóng, tạo thêm niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng vượt trội, an toàn của nông sản Vĩnh Long.

Ông Phạm Phước Trãi - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cùng ông Lê Minh Triết - Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt số 1 TPHCM đến phiên Livestream của Nhà sáng tạo Phương Oanh Daily.

Song song, trên ứng dụng Siêu thị Online của Sendo Farm, chỉ riêng ngày 24/8 đã có hơn 18 tấn nông sản được đặt mua, phân phối đến hơn 18.000 điểm nhận hàng tại TP.HCM và Hà Nội. Tính chung, tổng sản lượng tiêu thụ vượt mốc 50 tấn ngay trong ngày mở màn.

Sự kiện kết nối và mở ra hướng đi mới

Phát biểu tại sự kiện Lễ Phát động “Vươn mình Nông sản Vĩnh Long – Tận dụng hạ tầng, Nâng tầm OCOP”, ông Phạm Phước Trãi – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh:

“Tuần lễ vươn mình nông sản Vĩnh Long - Tận dụng hạ tầng, nâng tầm OCOP” là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh nông sản Vĩnh Long đến gần hơn với cộng đồng. Tôi mong rằng trong buổi sáng hôm nay và trong suốt Tuần lễ sắp tới, các bạn sẽ mang đến những buổi livestream giàu cảm xúc, chân thực, sinh động và lan tỏa. Mỗi lượt xem, mỗi chia sẻ, mỗi đơn hàng được chốt chính là sự cổ vũ lớn lao đối với người nông dân Vĩnh Long và là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững”.

Ông Phạm Phước Trãi - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện phía hạ tầng, bà Văn Thị Hữu Tâm – Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường sắt số 1 (HURC) - khẳng định:

“Tuyến Metro số 1 TP.HCM không chỉ là phương thức giao thông xanh, hiện đại của thành phố, mà còn là cầu nối quan trọng giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa nông sản vùng miền và người dân đô thị. Chúng tôi tin rằng, thông qua Tuần lễ này, những sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long như cam sành, dừa trọc, bưởi da xanh, các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, VietGAP sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến đông đảo hành khách”

Bà Trần Thị Tân - Giám đốc trách nhiệm xã hội TikTok Shop - cho biết: “Tiếp nối cho sứ mệnh mà TikTok Shop luôn theo đuổi – tôn vinh và tiếp sức cho nông sản Việt, với sáng kiến Trái Ngọt Bốn Mùa, chúng tôi sẽ đồng hành cùng nông dân và nhà bán hàng địa phương giới thiệu tới người tiêu dùng cả nước những sản vật trái cây đặc sắc của Việt Nam – như một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm lan tỏa giá trị của nông sản Việt, thể hiện cam kết đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số một cách bền vững.

Sáng kiến cũng hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập cho người làm nông, gia tăng giá trị nông sản nội địa và thúc đẩy ngành hàng trái cây Việt Nam phát triển toàn diện trong thời đại số”.

Ông Nguyễn Quang Thuật, Phó Tổng giám đốc Sendo Farm, cũng chia sẻ: “Với sứ mệnh “Rẻ – Tiện – Lợi”, Sendo Farm không chỉ mang đến kênh mua sắm minh bạch từ nông trại đến tay người tiêu dùng, mà còn mong muốn trở thành chiếc cầu nối giúp nông sản Việt, đặc biệt là những sản phẩm OCOP tiêu biểu của Vĩnh Long như bưởi da xanh, cam sành, dừa… đến gần hơn với từng gia đình Việt.

Chúng tôi tin rằng, trong kỷ nguyên mới – nơi hạ tầng hiện đại, thương mại điện tử và sáng tạo nội dung cùng song hành – nông sản Việt sẽ không chỉ được tiêu thụ nhiều hơn, mà còn được tôn vinh giá trị văn hóa, khẳng định thương hiệu và lan tỏa tinh thần nông nghiệp nhân văn.”

Chuỗi hoạt động tiếp nối: Nhân rộng thành công

Ngày 25/8 và 27/8: tại Hà Nội, MasterChef Minh Nhật lên sóng, mang đặc sản Vĩnh Long trực tiếp đến với người tiêu dùng Thủ đô.

Ngày 27/8: chương trình Farm Tour đưa Ngọc Kem và Huyền Phi đến vườn bưởi Vinagreenco (Vĩnh Long). Tại đây, các nhà sáng tạo sẽ livestream, mang đến trải nghiệm trực quan về quy trình canh tác, sơ chế và chứng nhận chất lượng. Hoạt động này vừa quảng bá sản phẩm, vừa là bước đi quan trọng để xây dựng đầu ra bền vững cho nông sản miền Tây và cả nước.

Mục tiêu chung: Nâng tầm nông sản Việt trong kỷ nguyên vươn mình

Tuần lễ “Vươn mình Nông sản Vĩnh Long – Tận dụng hạ tầng, Nâng tầm OCOP” không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về doanh thu, mà còn hướng tới một mô hình phát triển lâu dài, kết hợp chưa từng có giữa chính quyền – doanh nghiệp – hạ tầng – nền tảng số – nhà sáng tạo nội dung, tất cả cùng chung một mục tiêu: nâng tầm nông sản Việt trong kỷ nguyên vươn mình, xanh – sạch – bền vững.

Sendo Farm là nền tảng mua sắm thực phẩm trực tuyến, cung cấp đa dạng nông sản – thực phẩm – hàng thiết yếu cùng dịch vụ giao nhanh “Nay mua – Mai nhận”. Hơn cả một điểm bán, Sendo Farm giúp người dùng chủ động kế hoạch bữa ăn, tiết kiệm thời gian, và an tâm về chất lượng – tất cả chỉ trong vài thao tác trên điện thoại.