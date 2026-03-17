Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam bổ nhiệm lại 4 phó giáo sư

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giáo sư năm 2026 đã được tổ chức trang trọng, với sự tham dự của Ban lãnh đạo Học viện cùng lãnh đạo các Khoa, Phòng, đơn vị và đội ngũ y bác sĩ.

Tại buổi lễ, Học viện đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giáo sư cho PGS.TS Phạm Quốc Bình – Giảng viên cao cấp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; PGS.TS Đoàn Quang Huy – Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam, Phụ trách Khoa Khoa học cơ bản, Phụ trách Bộ môn Nội Y học cổ truyền; PGS.TS Trần Thị Thu Vân – Trưởng Bộ môn Phương tễ, Trưởng Module Y học cổ truyền, kiêm Phụ trách Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Tuệ Tĩnh và PGS.TS Vũ Đức Lợi – Phó Trưởng phụ trách Khoa Dược, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh.

Lãnh đạo Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam tặng hoa chúc mừng các PGS vừa được bổ nhiệm lại.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện, bày tỏ trân trọng và ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các thầy, cô thời gian qua, đặc biệt là 5 năm gần đây. Theo ông, đây đều là những giảng viên nòng cốt về chuyên môn, có vai trò quan trọng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh: Đội ngũ các Phó Giáo sư được bổ nhiệm lại là những hạt nhân chuyên môn nòng cốt, có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển Học viện. Những đóng góp bền bỉ trong nhiều năm qua không chỉ tạo nền tảng học thuật vững chắc mà còn góp phần đưa Học viện từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Đáng chú ý, Học viện đã được đưa vào danh sách 5 trường trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực y dược, bên cạnh các cơ sở đào tạo lớn như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ…

Việc được công nhận là cơ sở đào tạo trọng điểm được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực y học cổ truyền và dược liệu.

Lãnh đạo Học viện bày tỏ kỳ vọng các thầy cô tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, phát huy vai trò dẫn dắt, đào tạo thế hệ kế cận. Trong bối cảnh y học hiện đại không ngừng đổi mới, đội ngũ Phó Giáo sư của Học viện tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc kế thừa tinh hoa y học cổ truyền, kết hợp với thành tựu khoa học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.