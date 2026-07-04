Học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030

(VTC News) -

Đây là nội dung tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ về quy định miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Theo Nghị định, chính sách miễn phí sách giáo khoa được triển khai theo mô hình mượn - trả nhằm tái sử dụng sách qua nhiều năm học, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, giảm lãng phí và bảo vệ môi trường.

Mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học.

Sách giáo khoa được miễn phí sử dụng trong Nghị định này thuộc danh mục sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc và sách giáo khoa chuyển đổi hoặc học liệu thay thế phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh khuyết tật.

Từ năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí theo cơ chế mượn - trả. (Ảnh minh họa)

Đối tượng được áp dụng là học sinh theo học các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm: Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và Chương trình xóa mù chữ.

Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, học sinh sẽ được nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa theo chương trình học. Sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ, các em có trách nhiệm hoàn trả sách cho thư viện để tiếp tục phục vụ học sinh các khóa sau.

Đối với học sinh chuyển trường, Nghị định quy định các em phải hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa đã mượn tại trường cũ trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Trường tiếp nhận có trách nhiệm bố trí cho học sinh mượn bổ sung sách ngay khi nhập học, bảo đảm quá trình học tập không bị gián đoạn.

Học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ; chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới hoặc đầu học kỳ. Việc bàn giao sách giáo khoa phải được ghi chép vào sổ theo dõi mượn - trả hoặc phần mềm quản lý, có xác nhận về số lượng và tình trạng vật lý của sách, ghi rõ tình trạng sách mới hoặc đã sử dụng tại thời điểm bàn giao.

Về thu hồi và xử lý sau năm học, Nghị định quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm học hoặc khi học sinh chuyển trường, thôi học, học sinh có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số lượng sách giáo khoa đã mượn cho cơ sở giáo dục, trừ trường hợp học sinh có nhu cầu tiếp tục sử dụng sách giáo khoa để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

Các cơ sở giáo dục được giao tổ chức việc cho mượn, thu hồi, kiểm kê và bảo quản sách giáo khoa. Việc quản lý được thực hiện thông qua hệ thống số đăng ký hoặc phần mềm quản lý thư viện, đồng thời kiểm kê định kỳ hằng năm để xác định nhu cầu bổ sung, thay thế.

Bên cạnh đó, Nhà nước khuyến khích phát triển sách giáo khoa điện tử và các hình thức cung cấp học liệu số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Theo lộ trình, từ năm học 2029-2030, chính sách sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước thời điểm này, các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc huy động được nguồn lực xã hội hóa được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối với sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số, việc cung cấp miễn phí sẽ được thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ về dạy và học tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.