Hồ Dầu Tiếng xả nước điều tiết từ sáng nay

(VTC News) -

Theo thông báo, mực nước hồ lúc 7h ngày 24/11 đạt cao trình 23,9 m, thấp hơn 0,5 m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,4 m). Trên cơ sở này, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, quyết định điều chỉnh thời gian và lưu lượng xả nước qua tràn hồ trong đợt 8 năm 2025 để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đợt xả diễn ra liên tục từ 7h ngày 25/11 đến 7h ngày 2/12, với lưu lượng linh hoạt từ 36-200 m³/s.

Lưu lượng sẽ được điều chỉnh tùy vào lượng nước về hồ, diễn biến thời tiết trên lưu vực cũng như thủy triều trên sông Sài Gòn. Sau thời gian trên, công ty sẽ tiếp tục xả duy trì dòng chảy tối thiểu 36 m³/s theo quy trình vận hành liên hồ.

Hồ Dầu Tiếng trải dài qua ba tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, có dung tích 1,58 tỷ m³.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam đã thông báo đến các địa phương, cơ quan chức năng và người dân sống ven sông Sài Gòn để chủ động phòng tránh thiệt hại, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở những khu vực có nguy cơ ngập khi mực nước thay đổi đột ngột.

Hiện triều cường trên sông Sài Gòn tuy đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Mực nước duy trì trên báo động 1 (1,4 m), trong khi trạm Thủ Dầu Một vẫn ghi nhận mức trên báo động 3 (1,6 m). Việc xả điều tiết trong bối cảnh thủy triều còn cao khiến nguy cơ ngập ở các vùng trũng thấp ven sông tiếp tục hiện hữu.

Theo dự báo, giai đoạn từ ngày 29/11 đến 1/12, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi mưa to. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan quản lý hồ cảnh báo người dân cần đề phòng tình huống mưa lớn kết hợp triều cường và việc xả lũ, có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực thấp ven sông Sài Gòn.

Hồ Dầu Tiếng trải dài qua ba tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, là một trong những hồ chứa nước lớn nhất khu vực phía Nam với diện tích mặt nước 270 km² và tổng dung tích 1,58 tỷ m³.

Hồ được hình thành bằng cách chặn dòng thượng nguồn sông Sài Gòn, giữ vai trò chiến lược trong việc điều tiết nước cho sông Sài Gòn và tưới tiêu cho hơn 100.000 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc Tây Ninh và TP.HCM.

Hồ nằm cách phường Tân Ninh khoảng 20 km về phía Đông Bắc và cách trung tâm tỉnh Tây Ninh khoảng 115 km về phía Bắc.