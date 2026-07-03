'Hô biến' hàng từ Trung Quốc thành hàng Canada để trúng 30 gói thầu ngành điện

(VTC News) -

Ngày 3/7, Công an TP.HCM thông tin về việc triệt phá vụ án làm giả hồ sơ, tài liệu để "hô biến" thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc thành hàng có xuất xứ Canada nhằm tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho ngành điện trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, trong đó có các sai phạm trong lĩnh vực đấu thầu.

Nhóm bị can liên quan đường dây làm giả hồ sơ, "hô biến" thiết bị nhập từ Trung Quốc thành hàng Canada để trúng hơn 30 gói thầu ngành điện trị giá trên 89 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, cầm đầu có dấu hiệu tạo lập, sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế để đưa vào hồ sơ dự thầu tại các công ty điện lực trên địa bàn TP.HCM.

Nhận thấy thủ đoạn hoạt động tinh vi, sai phạm diễn ra có hệ thống, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2019 - 2022, nhằm tạo lợi thế khi tham gia các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Đặng Ngọc Minh đã chỉ đạo Lý Ngọc Thu (con dâu của Minh), Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), cùng Lý Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau đó, nhóm này bị cáo buộc làm giả hồ sơ, tài liệu để biến các sản phẩm trên thành hàng có xuất xứ Canada, đồng thời hợp thức hóa các tài liệu về tính năng, thông số kỹ thuật theo yêu cầu của chủ đầu tư để tham gia đấu thầu.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TP.HCM với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố thêm về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo Công an TP.HCM, hành vi của các bị can bị xác định đã làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại.