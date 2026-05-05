'Hô biến' đôi giày chật trở nên vừa vặn với đôi chân của bạn

Với mức sống được cải thiện, việc mua giày dép mới không còn là điều khó khăn với nhiều người. Khi thấy một đôi giày vừa ý, chúng ta thường mua ngay lập tức. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta gặp phải tình huống: Khi thử giày ở cửa hàng, chúng có vẻ hoàn hảo, nhưng khi mang về nhà và thực sự dùng để đi lại, giày lại có vẻ hơi chật.

Làm gì để khắc phục giày bị chật? Một vài mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp giày của bạn giãn ra một chút, trở nên thoải mái và vừa vặn hơn với đôi chân.

Mẹo khắc phục giày bị chật bằng nước

Đầu tiên, hãy chuẩn bị một túi nylon - đảm bảo đó là loại túi tốt, không bị rò rỉ. Nhét túi nylon vào trong giày, sau đó đổ một ít nước vào. Đừng đổ quá nhiều, chỉ cần đủ để làm đầy phần trước chật chội của giày.

Tiếp theo, bạn hãy đặt giày cùng với túi nước bên trong vào ngăn đá tủ lạnh qua đêm. Khi nước đóng băng, nó sẽ làm giãn nở không gian bên trong giày. Ngày hôm sau, sau khi lấy giày ra và để đá tan chảy một chút, bạn sẽ thấy giày rộng hơn nhiều và không còn cảm giác chật chội khi mang.

Dùng máy sấy tóc

Ngoài việc dùng nước để làm rộng giày, bạn cũng có thể nhanh chóng làm giãn giày bằng máy sấy tóc. Phương pháp rất đơn giản. Đầu tiên, bạn mang hai đôi tất mùa đông dày, sau đó mang đôi giày chật. Mặc dù chân bạn sẽ cảm thấy khó chịu một chút nhưng điều này sẽ giúp làm giãn giày.

Tiếp theo, bạn lấy máy sấy tóc, đặt ở chế độ nhiệt thấp và thổi vào giày. Da giày sẽ mềm ra khi được làm nóng và chân bạn sẽ dần dần làm giãn giày.

Sau khi thổi máy sấy tóc xung quanh giày và để giày nguội hoàn toàn, hãy tháo giày ra. Sau đó, bạn sẽ thấy giày rộng hơn một cỡ và thoải mái hơn nhiều, không còn bị chật nữa.

Dùng rượu mạnh khắc phục giày bị chật

Ngoài phần mũi giày quá chật, hai bên thân giày cũng có thể làm đau các ngón chân của bạn. Điều này đặc biệt phổ biến ở những người có bàn chân rộng. Thực ra, một chút rượu mạnh có thể giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, chuẩn bị một ít rượu, sau đó lấy hai miếng khăn giấy và nhúng chúng vào rượu.

Tiếp theo, đặt những miếng khăn giấy đã thấm rượu lên cả hai mặt của thân giày và để yên khoảng nửa tiếng. Rượu làm mềm da, vì vậy cách làm trên sẽ giúp làm mềm da một cách hiệu quả.

Khi quá trình chườm gần hoàn tất, hãy gỡ bỏ giấy thấm. Sau đó, tìm một vật hình trụ, chẳng hạn như chai bia hoặc chai gia vị và lăn nó quanh hai bên hông giày.

Sau khi ngâm trong rượu, da giày đã mềm ra, và việc lăn vật đó sẽ làm cho giày phồng lên. Bằng cách này, khi bạn mang giày lại, hai bên hông giày sẽ không làm đau ngón chân của bạn bị đau nữa.

Rất nhiều người gặp phải tình trạng trầy da gót chân khi mang một đôi giày mới. Bạn hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng trên với những mẹo nhỏ vô cùng hiệu quả.

Bạn lấy một miếng giấy ăn và một ít rượu trắng, ngâm giấy ăn vào rượu. Sau đó gấp giấy ăn lại thành một miếng nhỏ và đắp lên gót giày. Cố định giấy ăn bằng hai chiếc kẹp. Để yên trong nửa giờ. Sau đó, tháo kẹp và giấy ăn ra.

Khi mang giày, bạn sẽ không còn gặp vấn đề trầy xước nữa. Điều này là do rượu trắng có tác dụng làm mềm da giày. Da giày mềm sẽ làm giảm ma sát giữa gót chân và bàn chân, do đó ngăn ngừa trầy xước.

Một cách khác rất đơn giản là bạn chỉ cần lấy một miếng băng cá nhân và dán vào gót giày. Hoặc bạn có thể dán trực tiếp lên vùng da bị giày cọ xát vào gót chân. Điều này ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp giữa da và giày, loại bỏ vấn đề giày cọ xát vào chân khi đi bộ.

Cách dùng băng gạc để che vùng bị ảnh hưởng ở gót chân, tuy đơn giản và hiệu quả nhưng chúng không phải lúc nào cũng có sẵn, đặc biệt là khi đang ở ngoài đường. Thực tế, kem dưỡng da tay, thứ thường được phụ nữ mang theo trong túi xách, cũng có thể giúp ích trong trường hợp này.

Bạn chỉ cần thoa một chút kem dưỡng da tay lên cả gót chân và giày. Kem dưỡng da tay có đặc tính dưỡng ẩm tuyệt vời. Nó giúp làm mềm chất liệu giày. Đặc tính dưỡng ẩm và bôi trơn của nó làm giảm ma sát, do đó làm giảm sự cọ xát giữa gót giày và giày, giúp bạn tránh khỏi việc bị trầy xước.