HLV Malaysia: Đấu tuyển Việt Nam để lấy lại danh dự

Đêm qua 28/3, đội tuyển Malaysia có mặt tại Hà Nội sau hành trình di chuyển từ Bangkok, Thái Lan. Huấn luyện viên Peter Cklamovski và các cầu thủ sẽ so tài với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) ngày 31/3. Dù không còn ý nghĩa về thành tích, trận đấu này vẫn quan trọng về mặt tinh thần đối với đội tuyển Malaysia.

"Đây là trận đấu quan trọng vì 2 lý do. Đầu tiên, đây có thể được coi là trận đấu để lấy lại danh dự. Thứ hai, trận đấu kiểu này cũng giống như phục thù", huấn luyện viên Peter Cklamovski trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Astro Arena.

Huấn luyện viên Peter Cklamovski

Sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phát hiện đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo, đội bóng này bị xử thua 2 trận. Một trong số đó là trận đấu họ thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup (sửa thành thua 0-3). Hệ quả trực tiếp là đội tuyển Việt Nam lập tức vươn lên vị trí đầu bảng và chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup.

Ở lần tái đấu này, Malaysia không được sử dụng 7 cầu thủ gian lận (bị FIFA cấm thi đấu 1 năm). Ngoài ra, 2 cầu thủ mới nhập tịch của Malaysia cũng chưa đủ điều kiện ra sân do vấn đề thủ tục. Theo huấn luyện viên Peter Cklamovski, đây là cơ hội cho những cầu thủ còn lại chứng minh năng lực.

"Chúng ta không thể đánh giá thấp năng lực của họ. Năng lực của Bergson là không thể phủ nhận. Anh ta rất sắc bén ở hàng công còn Gallifuoco mạnh ở hàng thủ. Sự góp mặt của họ tạo ra sức cạnh tranh cho đội bóng. Tuy nhiên, lần này các cầu thủ khác cũng phải chứng minh năng lực để giữ được suất đá chính, gánh vác trách nhiệm ở trận đấu cuối cùng", nhà cầm quân 47 tuổi cho biết.

Lực lượng của Malaysia ở trận đấu này vẫn có nhiều cầu thủ nhập tịch (cả theo diện có hoặc không có gốc Malaysia). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều thay đổi về đội hình. Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Xuân Son, cộng thêm Đỗ Hoàng Hên vừa được triệu tập lần đầu tiên mang đến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều phương án chiến thuật.