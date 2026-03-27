Tuyển Việt Nam thị uy sức mạnh, truyền thông Malaysia cảnh báo đội nhà.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Bangladesh là màn khởi động tích cực của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia sắp tới. Truyền thông Malaysia vì thế cũng dành sự quan tâm đến thầy tro huấn luyện viên Kim-Sang sik.

"Chiến thắng trước Bangladesh trong trận giao hữu tại Hà Nội đã giúp đội tuyển Việt Nam nâng cao tinh thần, trước khi họ tiếp đón Harimau Malaya trên sân nhà vào tuần tới. Đây được xem là lời cảnh báo dành cho thầy trò HLV Peter Cklamovski, khi đối thủ của họ đã dễ dàng áp đảo Bangladesh với tỉ số 3-0", tờ Stadium Astro nhận định.

Truyền thông Malaysia nhấn mạnh rằng dù đã chính thức giành vé dự AFC Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam vẫn rất quyết tâm khi bước vào cuộc tái đấu với Malaysia. Thất bại 0-4 trên sân Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil (SNBJ) năm ngoái là động lực lớn để đội Việt Nam hướng tới màn “đòi nợ” ngay trên sân nhà.

Truyền thông Malaysia đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Tờ Stadium Astro đồng thời đánh giá cao cơ hội chiến thắng của tuyển Việt Nam trong bối cảnh phong độ đang trên đà hưng phấn: "Với đà chiến thắng mạnh mẽ này, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục, qua đó khép lại hành trình vòng loại Asian Cup bằng thành tích ấn tượng".

Trong khi đó, đội tuyển Harimau Malaya cũng đang chịu áp lực không nhỏ. Một số trụ cột của đội bóng bị FIFA đình chỉ thi đấu do liên quan đến vấn đề giấy tờ, buộc HLV Cklamovski phải cân nhắc kỹ lưỡng về lực lượng. Dù vậy, chiến lược gia người Australia vẫn dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách sắp tới.

Chiến thắng trước Bangladesh cũng mang ý nghĩa quan trọng về mặt chuyên môn với tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik đã tận dụng trận đấu để thử nghiệm đội hình và chiến thuật mới, nổi bật là việc sử dụng tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cùng hơn nửa đội hình thuận chân trái, tạo nên một diện mạo mới mẻ cho đội tuyển. Những điều chỉnh này giúp đội tuyển trở nên khó lường hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Các bàn thắng của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long không chỉ phản ánh sự hiệu quả trên hàng công, mà còn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận vượt trội của Việt Nam. Trước khoảng 5.000 khán giả trên sân Hàng Đẫy, tuyển Việt Nam đã trình diễn lối chơi giàu năng lượng và tổ chức tốt.