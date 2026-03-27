Cổ động viên có thêm phương án mua vé trận Việt Nam vs Malaysia

Theo đó, người hâm mộ có thể mua vé theo các khung giờ cụ thể như sau: từ 10h - 12h00 (sáng) và 14h30 - 17h00 (chiều) ngày 29/3; 9h30 - 11h30 (sáng) và 14h30 - 17h00 (chiều) ngày 30/3); 9h30 - 11h30 (sáng) và 15h00 đến 19h00 (chiều 31/3) tại sân vận động Thiên Trường số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Thông qua hình thức bán vé trực tuyến, toàn bộ vé mệnh giá 300.000 đồng/vé đã được phân phối hết. Vé trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia được phân phối với 3 mệnh giá gồm 200.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé và 400.000 đồng/vé.

VFF bán vé theo hình thức truyền thống cho người hâm mộ.

Ban tổ chức yêu cầu người hâm mộ khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

Ban tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.

Ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam vừa có trận giao hữu quan trọng với đối thủ Bangladehs. Đội tuyển Bangladesh mang đến Việt Nam đội hình mạnh bao gồm cả tiền vệ Hamza Choudhury - người từng chơi cho Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik có trong tay đội hình rất mạnh với bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh cũng mang ý nghĩa quan trọng về mặt chuyên môn với tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik đã tận dụng trận đấu để thử nghiệm đội hình và chiến thuật mới, nổi bật là việc sử dụng tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cùng hơn nửa đội hình thuận chân trái, tạo nên một diện mạo mới mẻ cho đội tuyển. Những điều chỉnh này giúp đội tuyển trở nên khó lường hơn trong cách tiếp cận trận đấu.