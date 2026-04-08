Hiện trạng dự án sắp thành khu liên hợp thể thao hơn 145.000 tỷ ở TP.HCM

Hiện trạng khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.
Sau hơn 30 năm được quy hoạch, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (TP.HCM) chờ ngày hồi sinh thành tổ hợp thể thao hiện đại nhất TP.HCM. Khu liên hợp này cách trung tâm TP.HCM khoảng 8km.
Trong lúc chờ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy bên trong khu đất rộng lớn này vẫn phủ đầy cỏ dại, nhiều ao tù bốc mùi, xen lẫn các dãy nhà tạm xập xệ.
Tình trạng xuống cấp kéo dài là hệ quả của quá trình quy hoạch “treo” hơn 3 thập kỷ. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 1994, với tổng vốn dự kiến gần 15.000 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai đồng bộ.
Theo ghi nhận, một số hộ dân vẫn tiếp tục sinh sống trong các căn nhà xuống cấp trong khu vực dự án, chờ ngày được đền bù, tái định cư. Khung cảnh tạo nên sự tương phản rõ rệt với các khu vực lân cận như Thảo Điền, An Phú - nơi tập trung nhiều công trình hiện đại, phát triển sôi động.
Xen kẽ là các dãy nhà trọ tạm bợ, chủ yếu phục vụ công nhân và người lao động nhập cư làm việc tại các công trình xung quanh.
Phía sau những khu đô thị hiện đại không xa, các hộ dân còn lại và khu nhà trọ công nhân vẫn tồn tại như một “mảng trầm”, chờ đợi sự thay đổi khi dự án được triển khai đồng bộ.
Bà Trần Thị Hường (ngụ phường Bình Trưng) cho biết, hơn 20 năm trước khi mua đất, khu vực này còn hoang vu, nhiều đầm lầy. Điều bà mong mỏi nhất là dự án sớm triển khai để người dân ổn định cuộc sống.
“Từ khi có thông tin dự án, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng di dời. Tuy nhiên, hiện người dân mới chỉ nhận thông báo thu hồi đất, chưa có phương án bồi thường, tái định cư cụ thể”, bà Hường chia sẻ.
Theo đại diện UBND phường Bình Trưng, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2026. Kế hoạch di dời và bố trí tái định cư dự kiến hoàn tất trước ngày 30/9. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
Trước đó, ngày 15/1, UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ dự án hạ tầng trọng điểm thuộc quần thể Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, dự án sẽ bao gồm nhiều hạng mục chức năng hiện đại, trong đó nổi bật là sân vận động trung tâm có sức chứa từ 65.000 đến 75.000 chỗ, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao lớn như SEA Games, ASIAD. Nguồn vốn thực hiện do nhà đầu tư tự huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Sau nhiều năm “đắp chiếu”, dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho hạ tầng thể thao TP.HCM, đồng thời thay đổi diện mạo khu vực phía Đông thành phố. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư vẫn là yếu tố then chốt quyết định khả năng “hồi sinh” của khu đất này trong thời gian tới.