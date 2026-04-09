Hàng trăm hectare mía ở Đắk Lắk bị 'bà hỏa' thiêu rụi, nông dân lao đao

Những ngày đầu mùa khô, tại thôn Tây Hòa (xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) không khí phấn khởi vào vụ thu hoạch mía bị thay thế bởi những khuôn mặt ưu tư trước hàng trăm hectare (ha) mía đến kỳ thu hoạch bị cháy, gây thiệt hại nặng nề.

Theo người dân thôn Tây Hòa, nắng nóng kéo dài từ nhiều tháng nay khiến cây mía khô kiệt, dễ bắt lửa. Chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể gây cháy lớn, đặc biệt khi gặp gió mạnh thì gần như không thể kiểm soát.

Hơn 300 ha mía ở thôn Tây Hòa bị thiêu rụi, để lại cảnh tượng xơ xác. Người dân chỉ còn cách tranh thủ thu gom phần mía còn sót lại, vớt vát chút ít sau thiệt hại.

Ngồi trước ruộng mía vừa bị cháy rụi, ông Huỳnh Văn Nam (xã Sơn Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng. Trước mắt ông là cả một vùng đen sạm sau khi ngọn lửa đi qua.

Người dân thu hoạch phần mía còn lại sau khi bị cháy rụi.

“Đang thu hoạch thì lửa từ đám mía bên cạnh bùng lên, lan qua rất nhanh. Cả nhóm phải bỏ chạy, không ai dám đứng lại dập lửa. Tôi bị cháy khoảng 50ha mía, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Nếu nhập mía cháy trong vòng 24 tiếng thì nhà máy trừ 10%, từ 24 đến 28 tiếng trừ 12%, từ 48 đến 72 tiếng trừ 13% và trên 72 tiếng trừ 15%”, ông Nam kể.

Không riêng gì gia đình ông Nam, nhiều hộ trồng mía tại xã Sơn Hòa cũng rơi vào cảnh tương tự. Với hơn 8.000ha mía, địa phương này đã ghi nhận ít nhất 2 vụ cháy lớn, làm thiệt hại khoảng 150ha.

Ngồi thẫn thờ bên ruộng mía cháy, ông Nguyễn Văn Lực cho biết chưa năm nào tình trạng này lại xảy ra nhiều như năm nay.

“Mía cháy khắp nơi, xã nào cũng có. Có chỗ cháy cả diện tích lớn, cháy xong để vậy chứ không ai dập được. Như nhà tôi thiệt hại 40ha mía, thiệt hại gần 100 triệu đồng”, ông nói.

Ruộng mía của gia đình ông Nguyễn Văn Lựa bị cháy trơ trọi.

Không chỉ mất trắng sản lượng, người trồng mía còn phải đối mặt với chi phí tăng cao. Mía cháy buộc phải thu hoạch gấp, thuê nhân công nhiều hơn trong khi năng suất lại giảm mạnh.

“Mía đã cháy thì công thu hoạch cao hơn bình thường, mà năng suất lại giảm. Đem vào nhà máy còn bị trừ hao, coi như làm cả năm mà trắng tay”, ông Lực chua xót nói.

Những ngày qua, khu vực phía Đông Đắk Lắk có nơi trên 40 độ C

Theo bảng giá niêm yết của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, hiện mức giá thu mua cho mùa vụ 2025 - 2026 dao động 1.000.000 đồng/ tấn.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà máy đường để hỗ trợ người dân thu hoạch nhanh diện tích mía bị cháy, hạn chế thiệt hại. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy trong cộng đồng.

Chỉ trong 1 tuần, xã Sơn Hòa ghi nhận 310 ha mía bị cháy.

Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, cho biết, cây mía là cây chủ lực của địa phương.

"Chúng tôi đang ưu tiên thu mua mía bị cháy nhằm giảm bớt thiệt hại cho người dân. Địa phương đã làm việc với Nhà máy đường để triển khai thu mua kịp thời, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng cháy, coi đây là trách nhiệm chung của cộng đồng" - ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, toàn xã hiện có khoảng 8.000ha mía, nhưng chỉ trong vòng một tuần có hơn 310ha bị cháy. Nguy cơ cháy vẫn còn rất cao, vì vậy người dân được khuyến cáo không hút thuốc khi thu hoạch, không đốt lửa gần khu vực trồng mía… nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.