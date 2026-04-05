Cháy xe đầu kéo trên Vành đai 3 trên cao, khói đen cuồn cuộn

Khoảng 14h ngày 5/4, một vụ cháy xe đầu kéo xảy ra trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu vực số 151 Nguyễn Xiển (phường Khương Đình, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29H-821.XX, kéo theo rơ-moóc 29RM-057.XX, lưu thông theo hướng từ cầu Thanh Trì đi Mai Dịch. Khi đến đoạn đường trên, phương tiện bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa xuất phát từ khu vực gầm xe rồi nhanh chóng lan rộng.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe và sử dụng bình chữa cháy cầm tay để xử lý ban đầu nhưng không hiệu quả. Ngọn lửa bùng phát dữ dội buộc người này phải rời khỏi phương tiện để đảm bảo an toàn.

Hiện trường nơi xảy sự việc. (Ảnh: Lê Minh)

Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, khoảng 13h50 cùng ngày, người này nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện lửa bốc lên từ khu vực thùng xe đầu kéo khi phương tiện đang lưu thông trên tuyến Vành đai 3.

"Khi đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô báo cháy. Lúc chạy ra ngoài, tôi thấy khói đen bốc cao từ tuyến đường trên cao, kèm theo ngọn lửa cháy lớn", người này nói.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội và Trường Đại học Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Cùng thời điểm, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cũng có mặt để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến Vành đai 3 trên cao.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.