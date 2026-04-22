Hai thanh niên cầm hung khí, phóng xe bạt mạng ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp Công an phường Liên Chiểu xác minh, triệu tập Trần Long (SN 2009, trú phường Hòa Khánh) và Phan Bảo Khanh (SN 2009, trú phường Hải Vân) để làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô che biển kiểm soát, mang theo hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

2 thanh niên phóng xe bạt mạng trên phố ở Đà Nẵng. (Ảnh:C.A)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đoạn video được đăng tải lúc 9h14 ngày 21/4 trên Facebook “Đà Nẵng 24H”, ghi lại cảnh 2 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô Suzuki Raider không gắn dàn áo, dùng khẩu trang che biển kiểm soát, phóng với tốc độ cao trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu. Trong đó, người ngồi sau cầm theo kiếm catana.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công Tổ công tác khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nóng các đối tượng liên quan.

Ngay trong ngày 21/4, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, làm rõ 2 đối tượng xuất hiện trong clip là Trần Long và Phan Bảo Khanh, đồng thời triệu tập cả hai đến trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra xác định: Tối 12/4, Long và Khanh bàn bạc đi tìm các nhóm thanh thiếu niên khác để đuổi đánh. Do không có hung khí, Khanh đã liên hệ mượn 1 cây kiếm catana, sau đó cùng Long đến nhận rồi đem cất giấu tại khu đất trống gần khu vực Mikazuki trên đường Nguyễn Tất Thành.

Đến rạng sáng 13/4, Long điều khiển xe mô tô Raider mượn của Lê Đức Mạnh (SN 2010, trú phường Hòa Khánh), dùng khẩu trang che biển số, chở Khanh cầm kiếm chạy qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm khác gây sự.

Khi di chuyển đến khu vực cây xăng Quốc Việt trên đường Tôn Đức Thắng, các đối tượng bị lực lượng tuần tra phát hiện, truy đuổi. Cả hai tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến phố trung tâm thành phố trước khi quay lại khu vực Mikazuki cất giấu hung khí rồi về nhà.

Đến ngày 19/4, Long tiếp tục dẫn một đối tượng khác đến nơi cất giấu kiếm để lấy cho mượn, sau đó yêu cầu đem trả lại cho người cho mượn ban đầu nhằm che giấu hành vi.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao 2 đối tượng cùng hồ sơ, tang vật cho Công an phường Liên Chiểu tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi có liên quan.