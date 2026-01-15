Hai công nhân tử vong dưới hố ga ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 15/1, trên địa bàn phường Phú Mỹ (TP.HCM) xảy ra vụ việc hai công nhân tử vong khi kiểm tra hệ thống cống thoát nước gần chợ Ngọc Hà.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h20 cùng ngày, anh Phạm Văn B. (33 tuổi, quê xã Long Điền) bắc thang xuống kiểm tra hố ga trên đường Hoàng Diệu, khu phố Tân Ngọc. Khi xuống được một đoạn, anh B. nghi bị ngạt khí, rơi xuống hố ga sâu.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Phát hiện đồng nghiệp gặp nạn, anh Nguyễn Trọng T. (28 tuổi) tiếp tục xuống cứu song cũng bị ngạt, rơi xuống hố ga. Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, thả dây hỗ trợ nhưng không thể tiếp cận do lo ngại nguy hiểm, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an và cứu hộ đã có mặt, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân lên khỏi hố ga. Cả hai được chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Mỹ cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Được biết, nạn nhân Phạm Văn B. là công nhân Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Tân Tiến (trụ sở tại phường Tam Thắng), còn anh Nguyễn Trọng T, là phụ xe hút bùn của Công ty TNHH Môi trường Bình An (phường Bình Đông).

Hố ga nơi xảy ra sự cố nằm ngay cổng chợ Ngọc Hà, cách ngã ba rẽ vào khoảng 20 - 30m, miệng hố có đường kính khoảng 60cm, độ sâu ước khoảng 7m.

Hồi tháng 7/2023, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ nghi ngạt khí khiến 1 người chết, 4 người bị thương. Cụ thể, ngày 26/7/2023, trong quá trình dọn vệ sinh dưới cống ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ) 5 nhân viên công ty thoát nước bị mắc kẹt khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Các nạn nhân được xác định là nhân viên của công ty thoát nước, trong quá trình dọn vệ sinh dưới cống thì gặp sự cố, mắc kẹt, nghi ngạt khí.