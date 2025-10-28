8 người trong gia đình nghi ngạt khí máy phát điện, 4 người tử vong

(VTC News) -

Liên quan đến vụ ngạt khí khiến 8 người trong cùng gia đình phải nhập viện cấp cứu, chiều 28/10, Công an xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng, xác nhận 4 nạn nhân không qua khỏi.

Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một gia đình có 8 người (gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, bị ngất xỉu do ngạt khí.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Theo lãnh đạo xã Điện Bàn Tây, do cúp điện, gia đình này phát máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có bật điều hòa thì bị ngạt khí.

Trước đó, do tình hình mưa lớn tại TP. Đà Nẵng kéo dài, ngập lụt trên diện rộng, Công ty điện lực đã chủ động tạm ngừng cung cấp điện tại các khu vực ngập lụt nghiêm trọng để đảm bảo an toàn cho người dân. Công ty Điện lực Đà Nẵng có 15.899 khách hàng (1,81%) và 213 trạm biến áp phân phối (2,07%) đang mất điện, công suất bị ảnh hưởng khoảng 5,05 MW (0,52%).