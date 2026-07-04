Hà Nội xây lại chung cư cũ tại khu 'đất vàng' Huỳnh Thúc Kháng

(VTC News) -

Sáng 4/7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bách Khoa tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại khu đất số 51 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội.

Đây là một trong những dự án thuộc chương trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô nhằm thay thế những công trình đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Theo chủ đầu tư, khu chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng từ nhiều năm trước và đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư, dự án chính thức được triển khai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại số 51 Huỳnh Thúc Kháng

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1.200 m2, gồm 13 tầng nổi, một tum kỹ thuật và 5 tầng hầm. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bố trí 42 căn hộ tái định cư với tổng diện tích khoảng 1.767 m2, đồng thời được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang máy, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được thi công ngay sau lễ khởi công và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Điểm đáng chú ý của dự án là đến thời điểm khởi công, 100% các hộ dân đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ.

Trong số những cư dân có mặt tại lễ khởi công, bà Trần Hồng Vân, một trong những hộ dân từng sinh sống tại chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng, không giấu được xúc động khi chứng kiến dự án chính thức được triển khai sau nhiều năm chờ đợi.

Bà Vân cho biết gia đình đã chuyển đến khu tạm cư cách đây 16 năm để phục vụ công tác cải tạo chung cư. Suốt quãng thời gian đó, điều bà cùng nhiều cư dân mong mỏi nhất là ngày được trở về nơi ở mới khang trang, an toàn hơn.

"16 năm là quãng thời gian rất dài. Hôm nay nhìn thấy dự án chính thức khởi công, tôi thực sự rất xúc động. Chúng tôi hy vọng công trình được thi công đúng tiến độ để sớm được trở về ngôi nhà mới, khép lại những năm tháng sống ở khu tạm cư," bà Vân chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Láng khẳng định dự án được khởi công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, chủ đầu tư và sự đồng thuận của người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Láng cho biết việc dự án được khởi công là kết quả của sự chỉ đạo của thành phố cùng sự phối hợp của các sở, ngành, chủ đầu tư và sự đồng thuận của người dân.

Theo ông Tùng, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, việc giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án được thực hiện theo hướng chủ động, thống nhất hơn. Địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

"Đây không chỉ là dự án xây dựng lại một khu chung cư cũ mà còn tạo tiền đề để địa phương tiếp tục triển khai các dự án cải tạo đô thị trong thời gian tới.", Chủ tịch UBND phường Láng nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, đại diện chủ đầu tư cam kết huy động đầy đủ nguồn lực để thi công dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh trong quá trình xây dựng.

Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống hiện đại, an toàn hơn cho các hộ dân, đồng thời góp phần thúc đẩy chương trình cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội.