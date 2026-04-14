Hà Nội phân luồng giao thông, hướng dẫn di chuyển tránh ùn tắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Ngày 14/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của thành phố, đặc biệt trên các trục quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trục đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt..., Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông như sau:

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…) có thể đi theo các hướng sau:

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng - Ngọc Hồi - Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - QL38 để ra QL1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - đến đường trục phía Nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 đi thị Trấn Xuân Mai - đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Hà Nội thông báo phân luồng phương tiện dịp nghỉ lễ để giảm ùn tắc giao thông

Hướng từ các tỉnh phía Nam đi về Hà Nội có thể đi theo các hướng sau:

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, xe cộ có thể đi theo các hướng sau để vào Hà Nội:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: đi đường TL494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao vực vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi theo 2 hướng sau:

Rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 1B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Rẽ phải đi quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 1B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi quốc lộ 2.

Cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - đường 23 - Quốc lộ 2 - đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Đường quốc lộ 3 - đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Đường quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Quốc lộ 6 - xã Xuân Mai - Phú Thọ.

Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

Quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương.

Cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - đi quốc lộ 18.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, xe ô tô lưu thông từ đường Ngọc Hồi (quốc lộ 1A) có nhu cầu kết nối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có thể đi theo hướng từ nút giao Ngọc Hồi - ngõ 15 Ngọc Hồi đi vào ngõ 15 Ngọc Hồi để đi ra nhánh ramp kết nối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.