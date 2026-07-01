Hà Nội dẫn đầu cả nước về thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý tốt nghiệp THPT

(VTC News) -

Dưới đây là top 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thí sinh đạt điểm 10 thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý:

STT Tỉnh Số điểm 10 1 Hà Nội 32 2 TP.HCM 25 3 Thanh Hóa 17 4 Hải Phòng 13 5 Ninh Bình 12 6 Bắc Ninh 11 7 Phú Thọ 9 8 Nghệ An 8 9 Huế 8 10 Hưng Yên 7

Dẫn đầu danh sách thí sinh đạt điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý là thành phố Hà Nội với 32 thí sinh đạt điểm 10, tiếp theo là TP.HCM với 25 thí sinh. Các địa phương như Thanh Hóa, Hải Phòng, và Ninh Bình cũng ghi nhận kết quả cao lần lượt với 17, 13 và 12 thí sinh đạt điểm 10. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Bắc Ninh (11), Phú Thọ (9), Nghệ An (8), thành phố Huế (8), và Hưng Yên (7).

Nhìn chung, số lượng điểm 10 tập trung nhiều ở các thành phố lớn và các tỉnh có quy mô giáo dục phổ thông phát triển. Sự chênh lệch giữa tỉnh đứng đầu (Hà Nội, 32) và tỉnh cuối trong danh sách (Hưng Yên, 7) cho thấy sự phân hóa về tỷ lệ học sinh xuất sắc giữa các địa phương.

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có 385.930 thí sinh thi môn Vật lý, tăng hơn 38.331 thí sinh so với năm 2025. Tuy nhiên, so với năm 2025, số điểm 10 môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2026 giảm 3.740 thí sinh.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.