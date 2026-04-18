Giữ chìa khóa nhặt được, người phụ nữ đột nhập phòng trọ trộm gần 300 triệu đồng

(VTC News) -

Thông tin điều tra ban đầu, ngày 14/4, anh Nguyễn Minh T. (SN 1992, quê Cà Mau, tạm trú xã Phước An) đến Công an xã Phước An trình báo việc bị mất tài sản tại phòng trọ. Số tài sản bị mất gồm nhiều trang sức bằng vàng như dây chuyền, nhẫn, vòng ximen, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước An đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Qua quá trình điều tra, đến chiều 15/4, lực lượng công an xác định Nguyễn Thị Hồng Tươi (SN 1993, quê TP Cần Thơ, tạm trú xã Phước An) là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Nguyễn Thị Hồng Tươi tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, bước đầu Tươi khai nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể, vào cuối tháng 3/2026, Tươi nhặt được chìa khóa phòng trọ của anh T., nhưng không trả lại mà giữ làm phương tiện để thực hiện ý định trộm cắp. Thời điểm này, do đang thiếu nợ, cuộc sống khó khăn, Tươi quan sát thấy vợ anh T. thường đeo nhiều trang sức có giá trị nên cho rằng gia đình này có điều kiện kinh tế.

Từ đó, Tươi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và giữ lại chìa khóa để chờ thời cơ. Rạng sáng 6/4, sau khi tan ca làm đêm, Tươi chạy xe máy đến phòng trọ anh T., dùng chìa khóa đã nhặt được để mở cửa rồi lén lút lấy trộm nhiều tài sản, gồm dây chuyền, nhẫn và vòng vàng.

Sau khi thực hiện hành vi, Tươi mang số tài sản trộm được đi bán, thu về 284 triệu đồng và đã tiêu xài cá nhân.

Vụ việc sau đó được Công an xã Phước An lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.