Đôi nam nữ dựng hiện trường giả tự tử sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm

Ngày 17/4, lãnh đạo xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc hai thanh thiếu niên để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua xác minh, hai thanh thiếu niên gồm N.L.T.T. (15 tuổi) và L.T.N.T. (16 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Hành) không tự tử như nội dung thư tuyệt mệnh để lại trên cầu.

Công an làm việc với N.L.T.T. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 5h ngày 16/4, người dân trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện trên cầu có 2 đôi dép cùng 2 bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, đôi nam nữ cho rằng mình đã gây ra nhiều lỗi lầm nên muốn “tạm biệt cuộc đời”. Bức thư cũng có đầy đủ thông tin cá nhân của cả hai và số điện thoại người thân.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, liên hệ người thân của N.L.T.T. và L.T.N.T. để xác minh thông tin, đồng thời phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm dưới sông suốt một ngày nhưng không phát hiện tung tích.

Đến tối 16/4, công an phát hiện hai thanh thiếu niên trên xuất hiện tại địa bàn phường Nghĩa Lộ. Khi thấy lực lượng chức năng, cả hai bỏ chạy. Qua truy đuổi, công an bắt được thiếu nữ 15 tuổi, trong khi nam thanh niên trốn thoát.

Theo cơ quan chức năng, hai thanh thiếu niên này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tại một số địa phương nên dựng hiện trường giả vụ tự tử để tránh bị công an xử lý.