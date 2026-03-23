Giấu gần 710kg pháo dưới 60 tấn sắn khô, tài xế nhận 90 triệu đồng tiền công

Sáng 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang trao thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển và buôn bán hàng cấm xuyên biên giới Việt Nam - Lào, thu giữ gần 710 kg pháo hoa nổ.

Trước đó, qua theo dõi tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm. Từ đó, đơn vị đã tham mưu xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Đến ngày 13/3, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Thái Bình kiểm tra một xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ-moóc do Trần Văn Trí (SN 1990, trú tại Nghệ An) cầm lái.

Trần Văn Trí cùng tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên phương tiện này đang vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ.

Đáng chú ý, toàn bộ số pháo được cất giấu dưới lớp hàng hóa ngụy trang là hơn 60 tấn sắn khô.

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận được một người phụ nữ tên “Phan Hương” thuê vận chuyển số pháo từ Lào về Tuyên Quang với tiền công 90 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm kê số lượng vận chuyển pháo hoa nổ. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí về hành vi vận chuyển hàng cấm theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Với phương châm xử lý triệt để, không để lọt kẻ cầm đầu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng (Lào) để xác minh nhân thân người phụ nữ nói trên.

Qua xác minh, “Phan Hương” được xác định là Phan Thanh Hương (SN 1963, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang), hiện đang sinh sống tại Lào.

Sau quá trình vận động, ngày 19/3, Phan Thanh Hương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.