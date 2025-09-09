Giá xăng dầu hôm nay 9/9: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại, phần nào bù đắp cho đà giảm của tuần trước, sau khi liên minh OPEC+ vào cuối tuần qua thống nhất sẽ tiếp tục tăng sản lượng từ tháng 10.

OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng với Nga và các đồng minh khác, đã đồng thuận nâng sản lượng dầu từ tháng 10 theo đề xuất của Arab Saudi nhằm giành lại thị phần, nhưng tốc độ tăng sẽ chậm hơn so với các tháng trước.

Liên minh này đã liên tục tăng sản lượng kể từ tháng 4 sau nhiều năm giảm để hỗ trợ thị trường dầu. Tuy nhiên, quyết định vào Chủ nhật vừa qua được xem là bất ngờ, trong bối cảnh thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư cung trong mùa đông sắp tới tại bán cầu Bắc.

Giá dầu hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo tuyên bố chính thức, 8 thành viên của OPEC+ đã đồng ý tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 10, con số thấp hơn đáng kể so với mức tăng 555.000 thùng/ngày trong tháng 9 và 8, cũng như 411.000 thùng/ngày trong tháng 7 và 6.

Liên minh cũng nhấn mạnh có thể điều chỉnh tốc độ tăng, đẩy nhanh, tạm dừng hoặc đảo ngược, trong các cuộc họp tiếp theo. Cuộc họp tiếp theo của nhóm tám nước đã được lên lịch vào ngày 5/10.

Từ tháng 4 đến tháng 9, OPEC+ đã nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2,4% nhu cầu toàn cầu, gây áp lực giảm giá lên thị trường dầu, vốn đã giảm khoảng 18% kể từ mức đỉnh trong tháng 1 về quanh mức 67 USD/thùng.

Việc bổ sung nguồn cung vào thời điểm này được cho là không hợp lý, khi thị trường đã bắt đầu bước vào giai đoạn dư cung kéo dài, do sản lượng tăng mạnh từ Argentina, Canada, Mỹ và một số quốc gia khác.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) từng dự báo rằng nguồn cung sẽ vượt cầu trung bình khoảng 3 triệu thùng/ngày từ tháng 10 đến cuối năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.