Giá xăng dầu hôm nay 7/7: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay phục hồi nhẹ dù tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng và hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz.

Sau chuỗi giảm giá kéo dài gần 1 tháng, giá của cả hai loại dầu Brent và WTI đã quay về vùng cuối tháng 2, thời điểm trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.

Chuyên gia phân tích của UBS cho rằng đà giảm của giá dầu chủ yếu do các tàu chở dầu từng mắc kẹt trong xung đột đang lần lượt rời Vịnh Ba Tư, làm gia tăng nguồn cung trên thị trường.

Giới đầu tư cũng theo dõi sát các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về tương lai hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời đánh giá tốc độ phục hồi xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh.

Dù lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao sau cuộc không kích của Mỹ và Israel, vòng đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran kết thúc tuần trước nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Giá dầu thế giới hôm nay phục hồi nhẹ. (Ảnh minh họa: Reuters).

Ở chiều nguồn cung, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nâng sản lượng trong tháng 6 lên hơn 3,8 triệu thùng/ngày, tiệm cận mức kỷ lục sau khi rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) để không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch sản lượng.

Trước đó, OPEC+ đã thống nhất tăng thêm hạn ngạch sản lượng 188.000 thùng/ngày từ tháng 8, sau các đợt tăng tương tự trong tháng 6 và tháng 7.

Tuy nhiên, phần lớn mức tăng này vẫn chưa được hiện thực hóa. Trong thời gian xung đột, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, khiến các nước sản xuất chủ chốt như Saudi Arabia, Kuwait và Iraq không thể nâng sản lượng như kế hoạch.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.