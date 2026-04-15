Giá xăng dầu hôm nay 15/4: Tiếp tục giảm mạnh, về dưới 95 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh sau khi có thông tin Mỹ và Iran sẽ nối lại đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp, đồng thời cho rằng phía Iran cũng đang tìm cách tháo gỡ tình hình.

Hiện cả hai bên vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về các bước tiếp theo sau khi thỏa thuận ngừng bắn dự kiến hết hạn vào ngày 22/4.

Trong khi đó, chi phí nhiên liệu xăng dầu tại nhiều nước trên thế giới tăng mạnh từ sau khi xung đột Mỹ, Israel - Iran nổ ra khiến người dân tại nhiều quốc gia giảm chi tiêu, các nước điều chỉnh các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để ứng phó với chi phí năng lượng tăng, kế hoạch xuất khẩu dầu thô tại nhiều nước sản xuất dầu lớn cũng giảm mạnh.

Đặc biệt, tại châu Âu, các hợp đồng giao ngay đã tăng vọt lên khoảng 150 USD/thùng, mức cao kỷ lục, phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn.

Tại Mỹ, người tiêu dùng buộc phải cắt giảm chi tiêu khi giá xăng và dầu diesel tăng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều nền kinh tế lớn, làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng