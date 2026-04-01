Giá dầu hôm nay 1/4: Đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới

Giá 2 loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay đều giảm, động lực chính đến từ phát biểu của Tổng thống Iran về khả năng chấm dứt xung đột nếu các điều kiện được đáp ứng, cùng với động thái hạ nhiệt từ phía Mỹ khi tạm dừng các cuộc tấn công.

Kỳ vọng nối lại dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz đã giúp giảm áp lực lên giá. Tuy nhiên mức giảm còn hạn chế do thị trường vẫn thận trọng trước nguy cơ leo thang khi lực lượng quân sự Mỹ tiếp tục hiện diện tại khu vực.

Giá dầu thô hôm nay 1/4 đồng loạt giảm.

Tính chung tháng 3, giá dầu toàn cầu vẫn tăng khoảng 40%, lên mức cao nhất kể từ năm 2022 do gián đoạn nguồn cung và thiệt hại hạ tầng năng lượng tại các quốc gia OPEC.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 26/3, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.326 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 5.625 đồng/lít, không cao hơn 24.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít, không cao hơn 35.440 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, không cao hơn 35.384 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg, không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.