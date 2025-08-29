+
Giá vàng trong nước phá mọi kỷ lục
(VTC News) -
Giá vàng miếng Doji, SJC ở mức 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng (mua) và tăng 300.000 đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua.
Vân Khánh
Tin mới
VISSAN: Chủ động vượt khó, tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm
09:00 29/08/2025
Đời sống
Khi phát triển bền vững trở thành 'động cơ tăng trưởng' của doanh nghiệp
09:00 29/08/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bác sĩ chỉ cách bảo vệ sức khỏe khi xem diễu binh, diễu hành
08:30 29/08/2025
Tư vấn
Mỹ bán tên lửa hành trình cho Ukraine
08:11 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Máy bay F-16 của Ba Lan rơi trong buổi tập trong triển lãm hàng không
08:09 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Diễn viên 'Ván bài lật ngửa' sau 43 năm: Người ra đi, kẻ sống lay lắt bệnh tật
08:00 29/08/2025
Sao Việt
Cận cảnh dàn 'quái vật thép' phô diễn uy lực tại A80
08:00 29/08/2025
VTC NEWS TV
Vì sao trời thường mưa trong ngày Thất tịch 7/7 Âm lịch?
08:00 29/08/2025
Chuyện bốn phương
Nhiều sinh viên Hàn Quốc không dám tốt nghiệp đại học vì sợ thất nghiệp
07:40 29/08/2025
Diễn đàn
Cập nhật 165 điểm gửi xe miễn phí khi đi xem A80
07:39 29/08/2025
Gia đình
Khám xét nơi làm việc của Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á
07:38 29/08/2025
Bản tin 113
Hà Nội sẽ xử lý người thả diều, bóng bay ảnh hưởng hoạt động bay dịp 2/9
07:29 29/08/2025
Quốc khánh 2-9
Ung thư gan có chữa khỏi?
07:19 29/08/2025
Tư vấn
Những điều nên làm và không nên làm trong ngày Thất tịch
07:16 29/08/2025
Giới trẻ
Lịch cấm đường ngày 30/8 phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
07:11 29/08/2025
Đời sống
Nguồn gốc, ý nghĩa của ngày lễ Thất tịch 7/7 Âm lịch
07:08 29/08/2025
Chuyện bốn phương
Dàn hot girl Miss Audition một thời giờ ra sao?
07:01 29/08/2025
Sao Việt
Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập ở Thanh Hóa - Huế
07:00 29/08/2025
Thời tiết
Bi hài ‘2 con dê qua cầu’ phiên bản tài xế: Giằng co 4 giờ không ai tránh đường
07:00 29/08/2025
Chuyện bốn phương
Vàng SJC có khả năng chạm mốc 150 triệu: Bong bóng sắp vỡ?
07:00 29/08/2025
VTC NEWS TV
Hội nghị Thanh niên ASEAN-Ấn Độ lần 5: Định hình tương lai hai khu vực năng động
06:59 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Ukraine trình làng mẫu tên lửa hành trình tầm bắn 3.000 km
06:54 29/08/2025
Quân sự
Các sáng kiến trao đổi nhân tài củng cố mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam
06:50 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Loạt ngành đào tạo có điểm chuẩn trên 29 năm 2025
06:46 29/08/2025
Tuyển sinh
Xóa độc quyền sản xuất vàng miếng, vì sao giá vẫn liên tiếp lập đỉnh?
06:30 29/08/2025
Thị trường
Mâm cúng rằm tháng 7 đầy đủ gồm những gì?
06:30 29/08/2025
Gia đình
‘Siêu trộm’ Trung Quốc học võ Thiếu Lâm, có khinh công vượt ngục như cơm bữa
06:30 29/08/2025
Võ Thuật
Có nên xây nhà bằng gạch không vữa?
06:15 29/08/2025
Bất động sản
Giá vàng hôm nay 29/8: Thế giới tăng vượt 3.400 USD, trong nước cao chưa từng có
06:14 29/08/2025
Tin giá vàng
Xác suất Hà Nội mưa dông trong ngày tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành 30/8
06:12 29/08/2025
Thời tiết