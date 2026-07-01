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EVNSPC hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà

(VTC News) -

EVNSPC cam kết hỗ trợ tối đa để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, toàn bộ quy trình, thủ tục đấu nối đều được công khai, minh bạch.

VTC News
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