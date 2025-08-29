+
++
EVNSPC đảm bảo điện trong kỳ nghỉ lễ 2/9
(VTC News) -
Trước thềm đại lễ, EVNSPC chỉ đạo các công ty điện lực thành viên triển khai kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện nhằm đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định.
Tin mới
EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại 8 tỉnh thành phía Nam sau sáp nhập
17:01 29/08/2025
Kinh tế
Mourinho bị thanh lý hợp đồng lần thứ 7, vẫn lý do quen thuộc
16:57 29/08/2025
Hậu trường
Nhận 100.000 đồng khi liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID với BIDV
16:49 29/08/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nutifood tăng đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng mở rộng trang trại và nhà máy ở Gia Lai
16:43 29/08/2025
Đầu Tư
Nhận quà từ Chính phủ – Niềm vui nhân đôi cùng VietinBank
16:42 29/08/2025
Kinh tế
Đổi tên công viên Tuổi trẻ Thủ đô thành công viên Võ Thị Sáu
16:40 29/08/2025
Tin nóng
Cập nhật lịch bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 của các tỉnh thành
16:33 29/08/2025
Gia đình
Dàn khí tài quân sự hiện đại 'gây sốt' tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước
16:27 29/08/2025
VTC NEWS TV
CSGT TP.HCM dùng flycam giám sát, trực 24/24 dịp lễ Quốc khánh 2/9
16:19 29/08/2025
Tin nhanh 24h
Không phạm nhân nào trong các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá
16:11 29/08/2025
Tin nóng
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn bị bãi nhiệm
16:11 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Lịch cấm đường ngày 1/9 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80
16:00 29/08/2025
Gia đình
Bộ Công an xuất quân bảo vệ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
15:46 29/08/2025
Quốc khánh 2-9
Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cam kết ‘5 cùng’ với doanh nghiệp
15:42 29/08/2025
Tin nhanh 24h
Hàng loạt địa phương siết chặt quản lý việc dùng điện thoại của học sinh
15:33 29/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Hơn 230.000 khách check-in Triển lãm thành tựu đất nước quy mô lớn nhất lịch sử
15:30 29/08/2025
Kinh tế
Chủ tịch nước đặc xá cho gần 14.000 phạm nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9
15:27 29/08/2025
Tin nóng
KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm để phát triển.
15:23 29/08/2025
Khoa học - Công nghệ
Courtyard by Marriott Danang Han River chính thức đạt chuẩn 5 sao
15:14 29/08/2025
Kinh tế
120 quân nhân Trung Quốc tới Hà Nội tham gia lễ diễu binh dịp Quốc khánh
15:13 29/08/2025
Tin nóng
Khoảnh khắc xuồng không người lái Nga tập kích tàu trinh sát Ukraine
15:08 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Hà Nội lấy ý kiến mở rộng khu vực cấm xe gây ô nhiễm
15:06 29/08/2025
Tin nóng
Ukraine tố Nga tấn công lớn, gây thiệt hại cho văn phòng của EU và Anh tại Kiev
15:05 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Rạng sáng mai áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, Bắc và Trung Bộ cao điểm mưa
15:03 29/08/2025
Thời tiết
Masterise Group ghi dấu ấn tại Triển lãm thành tựu Quốc gia 2025
15:00 29/08/2025
Bất động sản
Người lao động nghỉ 2/9, doanh nghiệp có phải trả lương?
14:58 29/08/2025
Tài chính
Trao gửi niềm tin - Học bổng 'Nghị lực Thép' tiếp sức thế hệ trẻ hiếu học
14:37 29/08/2025
Giáo dục
Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật
14:32 29/08/2025
Tin nóng
Hành khách giận dữ tố hãng hàng không 'để điều hòa lạnh như tủ đá để bán chăn'
14:25 29/08/2025
Chuyện bốn phương
Chỉ thị khởi nguồn Cách mạng Tháng Tám từ ngôi chùa làng Đồng Kỵ
14:00 29/08/2025
Tin nóng