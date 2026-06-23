Dứt khoát hoàn thành dự án chống ngập ở TP.HCM trong năm 2026

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đưa ra khi kết luận cuộc làm việc với UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan về giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1), ngày 23/6.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng có thể khẳng định cơ sở pháp lý để xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến phương thức thanh toán của dự án đã đầy đủ.

UBND TP.HCM cần chủ động giải quyết, quyết định phương án thanh toán theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP.HCM và nhà đầu tư cần tiếp tục trao đổi, thống nhất phương thức thanh toán theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện ngay, tránh kéo dài thời gian xử lý khi cơ sở pháp lý đã rõ, các ý kiến, văn bản chỉ đạo cũng đầy đủ.

"Yêu cầu dứt khoát phải hoàn thành Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1) trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Thực hiện được trên 93% khối lượng dự án

Theo báo cáo của TP.HCM, dự án đặt mục tiêu, giai đoạn 1 sẽ kiểm soát ngập khoảng 570 km² với dân số khoảng 6,5 triệu người thông qua hệ thống cống ngăn triều kết hợp với đê bao ven sông Sài Gòn.

Đến nay, nhà đầu tư (Tập đoàn Trung Nam) thực hiện được trên 93% khối lượng dự án, trong đó hoàn thành các hạng mục kết cấu, đang hoàn thiện phần cơ khí và hệ thống kiểm soát cũng như các công trình phụ trợ và cảnh quan.

Trong quý 1/2026, nhà đầu tư vận hành thử cống Bến Nghé đạt chất lượng tốt. Theo kế hoạch, quý 2 sẽ hoàn thành cống Tân Thuận và Phú Xuân, quý 3 sẽ hoàn thành các cống Cầu Kinh, Bà Bướm, quý 4 hoàn thành các cống Phú Định, Cây Khô, Mương Chuối và kè, hệ thống thiết bị, trung tâm điều khiển và vận hành đồng bộ.

Việc chưa thống nhất phương thức thanh toán, cộng với khó khăn trong huy động tài chính của nhà đầu tư, có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết cùng với việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vấn đề thanh toán, TP.HCM cũng đã làm việc với ngân hàng để thống nhất tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục được vay vốn để hoàn thành dự án đúng thời hạn đặt ra trong năm 2026.

Đại diện nhà đầu tư cam kết, sau khi giải quyết được vướng mắc về phương thức thanh toán, những hạng mục còn lại của dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 60 ngày. Nhà đầu tư cũng cho biết đã tăng thời hạn bảo hành công trình lên 3 năm.