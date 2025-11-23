Du khách nước ngoài cùng người dân dọn rác trên biển Nha Trang sau lũ lịch sử

Từ sáng sớm, nhiều người bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) để dọn dẹp rác thải sau trận lũ lịch sử tại đây. Trong đó các du khách nước ngoài cũng chung tay giúp sức khiến nhiều người cảm kích.
Một nữ du khách đến từ Nga cho biết, sáng nay chị đi ngang bãi biển Nha Trang thì thấy người dân đang vất vả dọn dẹp nên muốn góp chút sức để cùng bà con nhanh chóng hoàn thành công việc, trả lại khung cảnh sạch sẽ, thơ mộng cho bãi biển nơi đây.
Nam du khách nước ngoài cũng tham gia cùng bà con Nha Trang dọn dẹp.
Các du khách thu dọn cành cây, rác nhỏ cho vào bao lớn, rồi cùng người dân trước khi mang đi tập kết.
Sau khi lũ rút, bãi biển Nha Trang ngập ngụa trong rác.
Một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam bị rác thải xâm chiếm.
Từ rất sớm, người lớn, trẻ em...đổ ra biển để dọn dẹp.
Các em nhỏ phụ giúp người lớn một tay.
Lực lượng công nhân môi trường đến từ TP.HCM cũng có mặt để phụ giúp người dân Nha Trang dọn dẹp bãi biển.
Ai cũng làm việc hăng hái, tập trung...
...hối hả phụ giúp người dân dọn dẹp càng sớm càng tốt.
Những bạn trẻ rất năng nổ và nhiệt huyết, cùng nhau di chuyển những đống rác thải lớn.
Chị Kiki vui vẻ trò chuyện cùng người dân Nha Trang. "Tôi ở Nha Trang được 2 năm rồi,chưa bao giờ thấy bãi biển ở đây nhiều rác như vậy. Nó khiến tôi cảm thấy đau lòng nên tôi muốn cùng mọi người dọn dẹp nơi này thật sạch", chị Kiki chia sẻ.
Điều khiến mọi người cảm kích là sự nhiệt tình của các du khách nước ngoài. Họ sẵn sàng phụ giúp trẻ em, người lớn...dọn dẹp thật nhanh.
Một nhóm người đang hợp sức di chuyển các khối gỗ lớn đi khỏi bãi biển.
Nụ cười tươi của một chiến sĩ trẻ khi tham gia phụ giúp người dân dọn dẹp bãi biển.
Càng về sau, càng nhiều người tham gia.
Sau công sức của cộng đồng, bãi biển dần dần sạch hơn.
Trẻ em cũng nhiệt tình, làm những việc vừa sức.
Những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng tại bãi biển Nha Trang sáng nay.
Ước tính, hàng trăm người có mặt và dọn dẹp bãi biển Nha Trang, trả lại vẻ xinh đẹp, thơ mộng cho nơi này.
Những hình ảnh này mãi là ký ức đẹp trong lòng nhiều người về tình người và sự chia sẻ.
Dù lớn tuổi, các cựu chiến binh vẫn xông xáo ra "chiến trường", góp sức.
Trong khoảnh khắc sẻ chia yêu thương ấm áp, mọi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ, văn hóa... đều bị xóa nhòa.