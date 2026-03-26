Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội sáng sớm có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/3/2026

Ngày 26/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì chuỗi ngày mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm dao động 21-25°C, có nơi dưới 20°C. Đến trưa chiều, các khu vực này hửng nắng nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất 27-30°C.

Trong đó, khu vực Tây Bắc đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vượt mức 35°C.

Ngày 26/3, Hà Nội sáng sớm có lúc xuất hiện mưa nhỏ.

Thời tiết Hà Nội ngày 26/3, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, cao nhất 28-30°C.

Từ khoảng 30/3-2/4, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Khoảng ngày 30-31/3, đồng bằng Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Ngoài ra, trong ngày 26/3, từ Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/3/2026

TP Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, khu Tây Bắc 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.