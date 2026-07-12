Đội tuyển Anh thắng Na Uy vẫn bị chê đá kém, Bellingham nói HLV 'chẳng biết gì'

(VTC News) -

Sau trận đấu với Na Uy ở vòng tứ kết World Cup 2026 ngày 12/7, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh thừa nhận ông không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Nhà cầm quân người Đức cho rằng "Tam sư" thi đấu cẩu thả, mắc nhiều sai lầm và không đủ tốt ở "mọi khía cạnh".

"Hôm nay chúng tôi đã tự làm khó mình rất, rất nhiều. Kết quả thì tuyệt vời, chúng tôi đã vào bán kết. Nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn ở mọi khía cạnh. Tinh thần cống hiến của các cầu thủ là có, nhưng cách họ thi đấu đã khiến chính họ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi chơi cẩu thả, mắc sai lầm về chiến thuật, triển khai không đủ nhanh và cũng không duy trì được nhịp độ cần thiết. Chúng tôi đã gặp may mắn", ông khẳng định.

Jude Bellingham không đồng tình với nhận định của HLV Thomas Tuchel. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, người hùng của tuyển Anh là Jude Bellingham dường như không đồng tình với những nhận xét của HLV trưởng. Khi được hỏi về phát biểu của huấn luyện viên, tiền vệ này chỉ đáp ngắn gọn: "Có thể ông ấy hiểu, cũng có thể ông ấy chẳng biết gì về việc phải thi đấu trong điều kiện như thế trước những cầu thủ như Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa hay Alexander Sorloth.

Họ không phải là một đối thủ dễ chơi. Tôi nghĩ chúng tôi đã cố gắng tạo ra một bầu không khí tích cực và cần tiếp tục duy trì điều đó khi bước vào vòng bán kết. Tôi cần phải dành nhiều lời khen cho các đồng đội. Chúng tôi không thể thắng mọi trận đấu chỉ bằng cách kiểm soát bóng và thực hiện cả nghìn đường chuyền. Đôi khi phải biết giành chiến thắng theo cách gai góc, và tối nay chúng tôi đã làm được điều đó một lần nữa".

Đội trưởng Harry Kane cũng được hỏi về việc HLV Tuchel công khai bày tỏ sự không hài lòng với toàn đội. Tiền đạo 32 tuổi cho biết: "Ông ấy vừa nói trong phòng thay đồ rằng xin chúc mừng tất cả mọi người, hãy tận hưởng và ăn mừng chiến thắng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy trong suy nghĩ của ông ấy luôn có một phần tin rằng chúng tôi còn có thể chơi tốt hơn nữa. Theo một cách nào đó, đó là điều tích cực".

Video: Jude Bellingham ghi bàn quyết định

"Nếu đã vào bán kết World Cup mà vẫn còn nhiều điều để cải thiện, thì chúng tôi chỉ có thể xem đó là tín hiệu tốt. Điều quan trọng nhất là cả đội đã thể hiện được những phẩm chất cần thiết. Nếu chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn và triển khai mượt mà hơn, thì phía trước sẽ còn những trận đấu rất đáng chờ đợi", anh nói thêm.

Trong trận đấu này, Jude Bellingham là người ghi cú đúp vào lưới Na Uy. Anh có pha lập công gỡ hòa ở phút 45+2 trước khi ấn định chiến thắng trong hiệp phụ, giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel giành vé vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán với Argentina.

Chiến thắng trước Na Uy cũng giúp tuyển Anh thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý. Jude Bellingham và Harry Kane đều đã có 6 bàn thắng tại World Cup 2026, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ Anh cùng ghi từ 5 bàn trở lên ở một kỳ World Cup.